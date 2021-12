Paula Daza, integrante del comando presidencial de José Antonio Kast, confirmó que ha conversado con el abanderado para ser ministra de Salud. Tras ser consultada sobre el tema en entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, la ex subsecretaria de Salud Pública afirmó que “conversamos, pero esperemos que pase esta elección”. Por otro lado, se le consultó si le gustaría asumir como ministra de la Secretaría General de Gobierno, ante lo cual respondió: “no me gustaría ser vocera de gobierno en ningún caso. Yo creo que hay personas que tienen muchas más habilidades para eso. Yo no soy política y más bien me gusta el tema de salud, me gusta trabajar con la gente. Me encanta trabajar con la gente y cada uno conoce sus fortalezas y debilidades, y claramente la vocería no es mi fortaleza”.