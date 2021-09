En el primer debate televisvo hacia las primarias presidenciales 2021, José Antonio Kast fue consultado por Gabriel Boric sobre su pasado político en la Unión Demócrata Independiente. El candidato del Frente Social Cristiano explicó que no se siente avergonzado de su militancia en el partido gremialista. “Me siento orgulloso de mi pasado, a diferencia de otros que van cambiando de pasado. Me retire porque no podía plantearles a mis hijos que ese era el camino que había que seguir. Di las luchas internas para hacer cambios y no lo logré. No logro entender bien el derrotero que ha ido tomando la UDI”, explicó. También se le preguntó donde se encontraba su electorado, a lo cual aseguró que “hay varios de la UDI y de RN que me apoyan y uno que otro de Evópoli y de la Democracia Cristiana”.