El ex titular de la cartera de Hacienda de la ex presidenta Bachelet dijo no poner división entre el presidencial de Apruebo Dignidad y la carta de Apruebo Chile Digno, Yasna Provoste, dado que a su parecer deben cooperar, y si es necesario con la centroderecha, para "sacar adelante bienes sociales" para el país en medio de "paz social y crecimiento".