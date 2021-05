La candidata a gobernadora regional Catalina Parot se refirió a las polémicas declaraciones del Senador Manuel José Ossandon, quien afirmó hace algunos días que no votará por la representante de Chile Vamos y que se inclinará por el DC Claudio Orrego para este cargo.

Esta tarde, en conversación con Mónica Rincón, Parot apuntó que “es injusto porque hemos trabajado estrechamente con todo Chile Vamos, no solo con los presidenciables, sino que también con los alcaldes, especialmente con los de la circunscripción que representa el senador”.

“Una declaración como esa no solo podría perjudicarme a mí, sino que también a los candidatos a alcaldes que están alineados en la postura de Chile Vamos. Creo que le hace daño a nuestro sector político en un momento especial”, agregó la candidata.

Lee también: Partido Republicano reúne las firmas necesarias para oficializar candidatura presidencial de José Antonio Kast

En este marco, y sobre un eventual paso a segunda vuelta de Pablo Maltés junto a Orrego, la representante oficialista señaló que “estoy convencida que vamos a pasar y vamos a ganar, lo siento así en la calle, por lo tanto, es una hipótesis difícil, salvo que se viera un escenario político cambie demasiado. No creo que no va a haber un escenario como ese, está todo Chile Vamos detrás de esta candidatura”.

Además, aseguró “conocer poco” a Maltés, pero explicó que “lo he visto en varios programas de TV, no conozco sus planteamientos políticos, me da la impresión que no tiene partido político y está muy vinculada a su pareja que es Pamela Jiles. Es una persona con la que he tenido una muy buena relación”.

Lee también: Piñera votó y abordó “mínimos comunes”: “Nada sería más fácil para este presidente que decirle que sí a todo”