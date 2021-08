Durante esta jornada de inscripciones de listas y candidatos, al Servel llegó la diputada PC, Camila Vallejo, pero no para presentar su candidatura, si no que para acompañar a Daniela Serrano, quien buscará ser su sucesora en el Congreso por el distrito 12.

La actual diputada, aseguró que “inscribimos el pacto Apruebo Dignidad, un proyecto con el que ahora tenemos candidatura presidencial. Y estamos juntas en la disputa, no solo en la Convención Constitucional, si no que también en el parlamento, para poder defender ahí este proyecto transformaciones para superar el modelo neoliberal y el sistema patriarcal”.

También afirmó que para que este sea posible, es necesario “la renovación y abrir los espacios para que quienes nos formaron en el movimiento estudiantil y luchando en diferentes trincheras, estén en estas instancias para poder cambiar este país”.

Daniela Serrano, ex dirigenta estudiantil y actual presidenta de las Juventudes Comunistas, también apoyó el concepto del recambio, y agregó que “los parlamentarios y parlamentarias que salgamos electos y electas, tenemos que hacer un compromiso con la Convención Constitucional, que está discutiendo los principales temas del país, donde la dignidad se ha puesto en el centro de la discusión. Y desde ese punto tenemos que ser una fuerza que apoye esto, pero no solo de la institucionalidad, si no que también desde las fuerzas de las calles”.