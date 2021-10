Un duro enfrentamiento se vivió durante esta mañana cuando los candidatos presidenciales Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) se enfrentaron en medio del debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

El momento ocurrió cuando los postulantes a La Moneda estaban discutiendo sobre los hechos de violencia que han ocurrido en la macrozona sur del país. En ese instante, el ex ministro le consultó a su contendor: “¿vas a negociar con aquellos que estuvieron en la M-16 amenazando con Llaitul, con la CAM, eso es lo que dijiste?”.

Ante ello, el también diputado de Convergencia Social (CS) le respondió: “yo no valido la violencia, Sebastián, y desgraciadamente bajo tu punto de vista no hubiesen podido haber tratados de acuerdos de paz con el IRA en Irlanda, con el tremendo conflicto en el País Vasco en la ETA…”, hasta que fue interrumpido por Sichel.

“Ahí había terrorismo. Entonces, además asumes que hay terrorismo”, manifestó el oficialista, frente a lo que Boric le contestó tajantemente: “no, yo no he dicho eso”.

“No pongas palabras en mi boca, Sebastián. Yo sé que a ti te gusta mucho mentir, pero no lo voy a permitir que lo hagas conmigo”, agregó.

Tras ello, Sichel le habló directamente a su contendor: “no te voy a aguantar que me trates más de mentiroso, Gabriel, porque mentiste en el tuit la última vez. Mentiste respecto al Frente Autónomo, mentiste respecto a cómo validas los indultos, mentiste respecto al cuarto retiro”.

“Tienes que tener templanza. La experiencia a veces da templanza”, añadió.

Fue en ese momento cuando el moderador pidió respetar los plazos de tiempos de las intervenciones. Posteriormente, Boric cerró expresando que “entre tanta mentira, se confunde el candidato Sichel. Si ya te han pillado tantas, te conmino a que te calmes y podemos tener una conversación”.