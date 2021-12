(Agencia Uno) – El jurista español Baltasar Garzón, reconocido por su papel en el “caso Pinochet”, suscribió un pronunciamiento público, junto a liderazgos de Chile y personalidades del exterior, en que se formula un llamado a respaldar la candidatura presidencial de Gabriel Boric, sobre la base de la necesidad de construir un país basado en la defensa de los derechos humanos.

Junto a Garzón, el listado de las y los 162 firmantes de la declaración está encabezado por el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta; Ernesto Samper, ex Secretario General de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas y ex Presidente de Colombia; y Fernando Lugo, ex Presidente de Paraguay y actual senador de ese país.

El texto sostiene que “optar por la candidatura de Gabriel Boric va más allá de una definición meramente política: es la oportunidad de transitar a una sociedad en la que el respeto a la libertad, la dignidad y los derechos de todas las personas se haga costumbre”.

Además, agrega que “la propuesta programática de Boric asume que el respeto a todos los derechos humanos es el fundamento para construir un país con progreso y con la participación de todas las personas. A ello llamamos a adherir sin vacilar el próximo 19 de diciembre”.

Del exterior también figuran Juan Carlos Monedero, politólogo español y cofundador de Podemos; Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa del Congreso de los Diputados en España y miembro del Consejo Asesor de la Internacional Progresista; Humberto Costa, líder de la bancada de senadores del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; Buscarita Roa de la Agrupación de Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina y la abogada Carol Proner de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia.

La declaración fue suscrita por personalidades de un total de 11 países: España, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Desde Chile, suscribieron el escritor Jorge Baradit, escritor e integrante de la Convención Constitucional; ex ministros en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet; los principales directivos del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos; el reconocido músico Claudio Narea; Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y hoy diputada electa; junto a dirigentes sindicales y gremiales, de entidades feministas, indígenas y en general de la sociedad civil; defensores de los derechos humanos; profesionales y representantes del mundo académico.

“Chile enfrenta una disyuntiva de enorme envergadura histórica en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el próximo 19 de diciembre. Lo que está en juego es la plena vigencia de los Derechos Humanos, que constituye el mínimo marco civilizatorio para la construcción de una convivencia social basada en el respeto a todas las personas como iguales en dignidad y derechos”, sostiene la declaración.