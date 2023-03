(CNN) – El banco más grande de Suiza, UBS, acordó comprar su rival en crisis Credit Suisse en un acuerdo de rescate de emergencia destinado a detener el pánico en los mercados financieros desatado por el colapso de dos bancos estadounidenses a principios de este mes.

“UBS anunció hoy la adquisición de Credit Suisse”, confirmó el Banco Nacional Suizo en un comunicado. “Esta adquisición fue posible gracias al apoyo del gobierno federal suizo, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo y el Banco Nacional Suizo”, agregó el banco central.

Señaló que el rescate “aseguraría la estabilidad financiera y protegería la economía suiza”.

El Credit Suisse llevaba años perdiendo la confianza de inversores y clientes. En 2022, registró su peor pérdida desde la crisis financiera mundial. Pero la confianza se derrumbó la semana pasada después de que reconoció una “debilidad material” en su contabilidad en pleno colapso del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, lo que generó temor en instituciones más débiles en un momento en que las altas tasas de interés han socavado el valor de algunos activos financieros.

Las acciones del banco de 167 años cayeron un 25% durante la semana, el dinero salió a raudales de los fondos de inversión que administra y, en un momento dado, los titulares de cuentas retiraron depósitos por más de US$ 10.000 millones por día, informó el Financial Times. Un préstamo de emergencia del Banco Nacional Suizo no logró detener la hemorragia.

Desesperados por evitar que el colapso se extendiera por el sistema financiero mundial el lunes, las autoridades suizas habían presionado para un rescate del sector privado, al tiempo que, según se informa, consideraban el Plan B: una nacionalización total o parcial.

La adquisición de emergencia se acordó después de días de frenéticas negociaciones entre los reguladores financieros de Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido. UBS y Credit Suisse se encuentran entre los 30 bancos más importantes del sistema financiero mundial y juntos tienen casi US$ 1,7 billones en activos.

Las oficinas centrales mundiales de UBS y Credit Suisse están a solo 300 metros de distancia en Zúrich, pero la fortuna de los bancos ha estado en caminos muy diferentes recientemente. Las acciones de UBS han subido un 15 % en los últimos dos años y registró una ganancia de US$ 7.600 millones en 2022. Tenía un valor bursátil de unos US$ 65.000 millones el viernes, según Refinitiv.

Las acciones de Credit Suisse han perdido el 84 % de su valor durante el mismo período, y el año pasado registraron una pérdida de US$ 7.900 millones. Tenía un valor de solo US$ 8.000 millones a fines de la semana pasada.

Credit Suisse, que data de 1856, tiene sus raíces en Schweizerische Kreditanstalt, que se creó para financiar la expansión de la red ferroviaria y la industrialización de Suiza.

Además de ser el segundo banco más grande de Suiza, se ocupa de la riqueza de muchas de las personas más ricas del mundo y ofrece servicios de banca de inversión global. Contaba con más de 50.000 empleados a finales de 2022.