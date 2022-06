El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, reiteró que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no tienen cabida en el futuro de las cotizaciones previsionales en Chile.

Luego que controladores de las AFP le solicitaran al presidente Gabriel Boric, en medio de su gira por América del Norte, tener una interlocución en el contexto del proyecto de reforma de pensiones -el cual está siendo trabajado por el Gobierno-, el subsecretario y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, se reunieron este jueves con los máximos ejecutivos de Cuprum en Chile.

El encuentro se realizó en la subsecretaría respectiva, a donde acudieron José Antonio Llaneza, country Head de Principal Chile; Pedro Atria, presidente de AFP Cuprum; y Martín Mujica, gerente general de la misma administradora.

Al término del encuentro, Larraín reiteró que las AFP no estarán en el eje central de la estructura en la que trabaja el Ejecutivo.

“Como gobierno, estamos trabajando en una reforma que tiene el foco en las pensiones y en los afiliados (…) Y en relación con ese rol, nos interesa tener una arquitectura institucional donde hay distintos agentes que participan en ese rol que nos permita bajar costos, que tenga costos que sean consistentes con la seguridad social y sin sacrificar rentabilidad”, dijo el subsecretario.

En ese sentido, la autoridad sostuvo que “es necesario construir una nueva arquitectura institucional donde haya tripartismo, donde haya aporte del empleador, donde haya una nueva entidad pública que también pueda tener un rol relevante tanto en la gestión financiera de las inversiones como respecto a las actividades de soporte”.

“En ese contexto también, obviamente que hay un espacio para que los privados puedan participar, en la medida que encontremos diseños adecuados para los privados que puedan ser funcionales al objetivo de tener un buen sistema, que dé buenas pensiones, que proteja a los individuos de los vaivenes del mercado del trabajo y de los mercados financieros”, agregó.

Al respecto, Larraín reiteró que, como Ejecutivo, están “completamente abiertos también a que los privados puedan participar”. “Si las AFP también dentro de su marco de operación tienen una contribución que hacer sobre la base de un nuevo modelo, también estamos abiertos a que eso se converse”, explicó.

Sin embargo, agregó, “lo que no está dentro del espacio de la conversación es el diseño que tenemos hoy día, donde tenemos las AFP como eje estructurante del sistema. Y eso no va a pasar, porque creemos que eso no contribuye a los objetivos de un sistema que dé buenas pensiones”.

Alejandra Cox: “Sabemos que eliminar a las AFP no generará un aumento en las pensiones”

Las palabras del subsecretario no fueron bien recibidas por la presidenta de la Asociación de las AFP, Alejandra Cox: “Hace una semana, el presidente Gabriel Boric abrió una nueva instancia de diálogo con el propósito de escuchar las inquietudes y propuestas de las AFP. Sin embargo, luego de una primera reunión, el subsecretario Christian Larraín declaró que la decisión sobre las futuras cotizaciones ya está tomada y ella no considera la participación de las actuales administradoras, reinstalando la duda sobre la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros, su carácter heredable y la decisión de elegir libremente si quieren que su actual AFP siga administrándolos”, consignó La Tercera.

Bajo ese punto, la líder gremial sostuvo que “la ciudadanía quiere mejores pensiones, en eso todos estamos de acuerdo, pero tanto el Gobierno como los expertos saben que eliminar a las AFP no generará un aumento en las pensiones“.

“Se necesitan más recursos para aumentar las pensiones de hoy y del futuro. Reorientar las contribuciones hacia un fondo manejado por el Gobierno, da espacio para que este gaste más hoy, sin el debido pago de intereses, y sin garantizar que el gasto sea sostenible“, agregó.

“Bajo palabras rimbombantes como ‘arquitectura del sistema’ o ‘sistema de seguridad social’, el subsecretario Larraín quiere eliminar la propiedad privada de los ahorros futuros y la libertad de elegir quién gestiona la cuenta de ahorro de cada trabajador”, finalizó.