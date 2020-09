Como una forma de ponerle atajo a los cobros excesivos que realizan algunas instituciones financieras, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó en su sitio web una calculadora, en la que se puede calcular fácilmente los topes máximos que las empresas pueden exigir por concepto de “gastos de cobranza”.

Este ítem corresponde al monto total que la empresa desembolsa, paga o gasta efectivamente para hacer gestiones útiles de cobro de deudas atrasadas, y que deben estar relacionados a acciones realizadas para exigir su pago, como por ejemplo, el envío de cartas certificadas, llamados, mensajes, entre otros mecanismos.

De acuerdo a lo establecido en la Ley del Consumidor, existe una serie de derechos en materia de cobranzas extrajudiciales, como por ejemplo, que las empresas sólo pueden aplicar cobros por concepto de gastos de cobranzas transcurridos los primeros 20 días de atraso de la deuda y que sólo se puede llegar a exigir montos proporcionales por gastos efectivos con los topes máximos que establece la Ley.

Lee también: Pensiones: Parlamentarios de Chile Vamos proponen que 6% extra de reforma pase a los trabajadores

La normativa indica además que sólo se pueden hacer cobros por gestiones efectivamente realizadas y el monto máximo no debe superar cierto porcentaje de lo endeudado, conforme a la siguiente escala:

9% en caso que la deuda morosa sea inferior a 10 UF (alrededor de $287 mil).

en caso que la (alrededor de $287 mil). 6% por la parte de la deuda que exceda las 10 UF (entre $287 mil y 1 millón 435 mil).

por la parte de la (entre $287 mil y 1 millón 435 mil). 3% por la parte de la deuda que supere las 50 UF (desde $1 millón 435 hacia arriba).

Para salir de dudas, las personas podrán revisar en el sitio del Sernac cuál es el monto exacto que tendría que pagar cuando tiene una deuda impaga.

“Hemos comprobado que los consumidores piensan que cuando tienen deudas impagas, no tienen derechos, lo que aumenta su vulnerabilidad. Respecto a los gastos de cobranza, este desconocimiento es mayor, pues no saben que existen máximos a cobrar, por un lado, el cálculo es complejo, y además no tienen cómo saber si esos costos responden al reembolso de gastos en los que efectivamente debió incurrir la empresa”, señala el director del Sernac, Lucas Del Villar.

Por su parte, el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Esteban Carrasco, valoró la implementación de esta herramienta debido a que muchas personas se encuentran con problemas para pagar sus deudas debido a la crisis causada por la pandemia.

Lee también: Extienden plazo para postular a subsidio de arriendo de clase media: Cubre hasta el 70% con un tope de $250 mil

“Con esta calculadora, estamos dando una herramienta para que puedan saber fácilmente cuánto deben pagar por gastos de cobranza y no tengan que pagar ni un peso más, ya sea por desconocimiento o por un eventual abuso en el proceso de cobranza”, señaló al respecto.

Durante 2019, el Sernac recibió cerca de 19 mil reclamos relacionados con cobranzas extrajudiciales. En el caso de este año, la cifra ya supera los 11.500 reclamos, principalmente por cobranzas de deudas que no corresponden, acciones de cobranza que afectan la vida familiar y laboral de las personas, y hostigamiento en general.