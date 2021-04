La candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, tuvo que salir a explicar sus nexos con el empresario y fundador de Felices y Forrados (FyF), Gino Lorenzini, luego de publicar un documento enviado por él.

La parlamentaria compartió en Twitter la imagen de una circular de la Superintendencia de Pensiones, la que acompañó con el siguiente texto: “Superintendente de Pensiones ha cambiado la TITRP (Tasa de Interés Técnica del Retiro Programado) de 3,71% a 3.08%… lo que significará baja en pensiones. ¿Cómo se explica esto si las tasas de corto plazo están al alza?”.

El detalle es que en la esquina del pantallazo se apreciaba el nombre de Gino Lorenzini, quien ha hecho polémica por acusar supuestas triangulaciones del presidente Sebastián Piñera.

En conversación con La Segunda esta jornada, Rincón reconoció que borró la publicación porque no pudo verificar su veracidad: “lo bajé porque no pude encontrar la circular que me llegó con esa foto, y opté por verificar si era cierto o no, ante de mantenerlo arriba”.

La candidata de la DC explicó que “esa foto me la mandó Gino Lorenzini, pero como no pude encontrarla y Gino no me contestó, preferí verificar mejor con la autoridad”. Por eso, esta mañana envió un oficio al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

Consultada sobre su relación con Lorenzini, la senadora respondió que “siempre he dicho que converso con Gino, nunca he dicho lo contrario. He tenido conversaciones con Gino, me he encontrado con él, la última vez que lo vi fue una exposición que se hizo en el Congreso antes de la pandemia… Incluso hay una foto donde estoy con Patricio Basso (su asesor) y Gino Lorenzini sentados en el Senado”.

Sin embargo, aseguró que “nunca me han hecho ningún informe, ni nadie ha sido capaz de probar eso. El único proyecto que yo he presentado lo hice con Patricio Basso”.

De acuerdo a la parlamentaria, el fundador de FyF le mandó la circular “porque sabe que yo estoy detrás del cambio de fórmula de la tasa de intérnese técnico, de la eliminación de las tablas de mortalidad y de la eliminación del factor de ajuste”.