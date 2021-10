El director del Centro de Estudios Tributarios de la U. de Chile, Gonzalo Polanco, explica que desde el punto de vista práctico, el uso de paraísos tributarios no tiene una justificación técnica y que la baja o nula tributación no es el real negocio de estos territorios, sino que "el paraíso fiscal se alimenta de los recursos que llegan allá, de tal modo que ellos no están interesados en aplicar impuestos a esas empresas o sociedades".