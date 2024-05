Los cruces entre el Presidente Boric y los gremios: El llamado a la banca a no ser “coñetes” y la indirecta a Luksic

La previa de esta tercera cuenta pública no ha estado exenta de polémica. Entre ellas destacan los dimes y diretes que en más de una oportunidad ha protagonizado el Presidente Boric con el gremio empresarial. Entre las frases más recordadas se encuentra la indirecta a Andrónico Luksic con su comparación: “Más Narbona, menos Craig”.

Con un estilo sobrio, luciendo camisa blanca y traje negro, el Presidente Gabriel Boric se prepara para dar su discurso en uno de los eventos empresariales más importantes del año, donde diversas figuras presentan sus lineamientos, proyecciones y críticas. Luego de la intervención de Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), es su turno para abordar su visión económica del país.

— “¿Les gusta ir al estadio?”, consultó en el Encuentro Nacional de Empresas (Enade) a los asistentes.

Sin rodeos, continuó con la misma analogía para relatar su relación con el sector privado, detallando su pasión por ver a la Universidad Católica cuando su escaso tiempo se lo permite. A pesar de las alegrías y desencantos que entrega el fútbol, se mantiene fiel a su equipo. Volviendo al propósito de su intervención, cerró su oración con una honesta frase: “Si este fuera un partido de fútbol, podríamos decir que la previa ha estado caliente”.

El Presidente Gabriel Boric es un reconocido fanático del fútbol, hincha acérrimo de Universidad Católica, ha ido al estadio incluso para ver al club de sus amores. Por eso no extrañó que ocupará una reflexión futbolera para hablarle a los empresarios, un mundo quizás más lejano para el Mandatario y con quienes ha tenido una relación tensa marcada por diversos hechos y enfrentamientos.

Pero uno de los pilares del gobierno del frenteamplista justamente ha estado marcado por avances y propuestas ligadas al mundo empresarias: las 40 horas; crecimiento económico sobre 2%, reforma de pensiones y que, en materia de empleo, espera llegar a los 700 mil puestos de trabajo, reduciendo al mismo tiempo la informalidad laboral.

Sin embargo, para cumplir estas metas, además de los votos en el Congreso, necesita tener el apoyo del mundo empresarial, pilar fundamental del crecimiento económico del país que permitirá el financiamiento de las propuestas de Boric.

Es así como de cara a la tercera Cuenta Pública del Presidente, CNN Chile hace un balance de esta relación, tensa, pero que también ha sabido tener momentos de diálogo, y cómo llega de cara al mendaje del Jefe de Estado a la Nación.

El emplazamiento por los créditos

“Estoy consciente de que con los gremios hemos tenido diferencias, pero también constato, en particular a partir de estas palabras, que tenemos una visión común respecto a la importancia de la colaboración público-privada para hacer avanzar a Chile”.

Con estas palabras el Presidente Boric iniciaba su discurso en el Encuentro Anual de la Construcción 2024, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Sin embargo, mientras avanzaba su alocución, el tono del Mandatario aprovechó la instancia para realizar un duro emplazamiento a la banca.

“Desde mi perspectiva, uno de los problemas que tenemos en materia de crédito es que los bancos adoptaron una tesis muy pesimista respecto de las proyecciones de la economía chilena, y por ende, de manera quizás previsora, acumularon provisiones muy por encima del requerimiento regulatorio, en previsión de una crisis que no llegó y no va a llegar”, emplazó el jefe de Estado.

En esa misma línea, planteó que, más allá de los reproches, instó a la Asociación de Bancos a “actualizar su visión de la economía” y complementó que una visión restrictiva del crédito “juega en realidad la calidad de su propia cartera, porque al cortarle el crédito a empresas que dependen mucho de su capital de trabajo, aumenta el riesgo de impago por parte de estas, y la construcción es el mejor ejemplo de ello”.

Estos dichos tuvieron réplica inmediata por parte de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, respondió en el programa Agenda Económica de CNN Chile: “Concuerdo con la mirada de que es necesario enfocarse en las soluciones, pero dicho eso, tengo que partir comprendiendo cómo actúa la banca. Enfatizó que las decisiones que se toman no se hacen a base de “voluntarismos” ni “pesimismos”, sino que considerando los elementos técnicos.

Consultado por la crítica que hizo el mandatario respecto al exceso de prohibiciones, el representante de la Asociación profundizó que la gestión de riesgos cuando uno da un crédito, de manera inmediata se efectúan provisiones de acuerdo a los criterios planteados por los entes reguladores y después es un proceso de cobranza, donde actúa la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“Los bancos han sido prudentes en la gestión de riesgos, nunca podemos repetir la mala experiencia de los ochenta, recordemos lo que eso fue. Un país que cae en crisis financiera es un problema profundo”, concluyó el presidente de Asociación de Bancos.

Presidente Boric califica a la banca como “coñete”

El inicio de esta controversia comenzó el jueves 9 de mayo, cuando el mandatario emplazó a la banca a no ser “coñete” y que facilite los créditos al sector de las empresas de construcción.

“En Chile una de las industrias que más ha costado reactivar es la construcción, y quiero hacer un llamado a los bancos que han estado, como se dice, muy coñetes en particular con las empresas de la construcción para poder sacar adelante nuevos proyectos”, señaló el mandatario en una entrevista con radio Rancagua.

El jefe de Estado desarrolló esta idea argumentando que el Banco Central ha reducido las tasas de interés y el gobierno ha logrado controlar la inflación. Sin embargo, subrayó: “Los bancos siguen sin prestar plata o están poniendo muchas dificultades para los créditos a empresas constructoras”.

Enade 2024: El diagnóstico de Ricardo Mewes

Ricardo Mewes, presidente de la CPC, sin titubeos sostuvo que “deben darse ciertas condiciones mínimas que desde hace un tiempo se han venido debilitando en nuestro país” para que el sector empresarial pueda generar los cambios que la población demanda.

El diagnóstico de Mewes es claro: la deuda en pensiones sigue vigente, el déficit habitacional avanza, y a esto se suma que “nuestro crecimiento ha sido muy escaso y enfrentamos una pausa en proyectos de inversión de gran envergadura”.

En cuanto a la discusión por el sistema tributario, en su discurso, enfatizó la importancia de promover el ahorro, la inversión y el desarrollo de las empresas. Por tanto, afirmó: “Sería tremendamente perjudicial para el crecimiento económico una reforma tributaria con alza de impuestos”.

“Hace una década proyectábamos un crecimiento de un 5%. Proyectar que vamos a crecer entre un 2 y un 3% este año no debiera dejarnos para nada satisfechos. Es simplemente una constatación de que la cosa no empeora, lo que de perse es bueno, pero nadie nos asegura que esto vaya a mejorar”, cerró en su intervención.

La crítica de Boric a Ricardo Mewes: “No fue colaborativo”

Uno de los momentos de la Enade 2024 fue la crítica que hizo Mewes a la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo. Luego del encuentro, el jefe de Estado criticó que “no fue colaborativo” en un momento que es relevante la unidad entre el mundo público y privado.

“Léalo y debátanlo también, en el debate público, porque solo se dedicó a principalmente criticar las diferentes medidas del Gobierno, sin ofrecer alternativas. Yo creo que en esto con los representantes del gran empresariado en Chile tenemos diferencias, pero también muchísimos puntos de convergencia y lo he dicho hasta el cansancio, Chile puede crecer más y como estado y Gobierno estoy empeñado en que eso suceda”, planteó Boric en una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Como era de esperar, el titular de la confederación, respondió que no pretende “polemizar con el Presidente de la República” y que “lo que el sector privado tenía que decir en Enade se dijo con claridad y respeto, representando a miles de empresarios de todos los sectores y tamaños”.

“Esto es colaborar, porque estamos planteando soluciones concretas para pasar de las palabras a los hechos”, cerró Mewes.

Después de la intervención de Mewes, el Ejecutivo entró de manera enérgica y, utilizando su jerga futbolística, trató de plasmar su relación con el gremio empresarial. También dejó en claro que “he seguido con atención las opiniones que se emiten. Eso no es difícil porque parte de la prensa les otorga una envidiable cobertura”.

Por otro lado, sobre el debate del 2% de crecimiento, dejó en claro que “no me contento” y precisó: “Lo que hemos dicho, y con esto me gustaría cerrar esta polémica, es que crecer, aunque sea un poco, es distinto a tener una recesión, y que cuando se ajustan al alza las expectativas de crecimiento de Chile, es una buena noticia y no una mala”.

El llamado a terminar con “discursos catastrofistas”

A mediados de abril, en el marco de la Cesco Week 2024, tradicional cena organizada por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, el Ejecutivo hizo un llamado al gremio a terminar con los discursos catastrofistas.

“Como país hemos superado tiempos difíciles, y estamos lejos de los momentos de incertidumbre económica y social de la postpandemia, y creo que es momento de pasar de los discursos pesimistas, de los discursos catastrofistas, a generar en conjunto un clima de confianza”, sostuvo.

En medio de esta controversia, Richard Von Appen, expresidente de Sofofa y presidente de Ultramar, fue consultado en Agenda Económica de CNN Chile sobre la situación en el país. Respondió: “Sigo creyendo que nosotros tenemos un problema fundamental” tras enfrentar dos procesos constitucionales y debatir el futuro sobre el Chile que deseamos construir.

“Las empresas, nosotros proyectamos. Yo estoy preocupado por nuestra empresa para los próximos 15 o 20 años y las inversiones que se hacen, no solamente en activos físicos, sino especialmente en capital humano. Entonces, me cuesta entender hacia dónde vamos. Y yo creo que, en general, hay bastante desorientación hoy en día en Chile”, reflexionó Von Appen.

“Más Narbona, menos Craig”

Una de las polémicas más recordadas y que hizo eco en el mundo político ocurrió en marzo, durante la apertura de una planta desalinizadora de la minera Los Pelambres en Los Vilos, Región de Coquimbo.

En dicha instancia, el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado al gremio empresarial a “abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig”.

Quien salió a poner paños fríos y aclarar la frase del mandatario fue la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. En Radio Duna, explicó que el objetivo de la frase era incentivar una discusión constructiva y evitar la parálisis o descalificación. “En la frase del Presidente, Narbona es constructivo”, puntualizó.

La secretaria de Estado fue consultada sobre si “Narbona” se refería a Jean-Paul Luksic Fontbona. Respondió: “Entiendo que sí, que esa es la imagen que hay detrás”.

En concreto, el jefe de Estado hizo alusión a los miembros del Grupo Luksic, dueños del 60% de la mina a través de Antofagasta Minerals, Andrónico Luksic Craig y Jean-Paul Luksic Fontbona, y no a Narbona.

El origen de la polémica se remonta una semana antes de la visita de Boric al norte, luego de que Andrónico Luksic compartiera una columna del economista Sebastián Edwards en La Tercera. Edwards en su escrito profundiza en la comparación realizada por su par Klaus Schmidt-Hebbel, quien es conocido por protagonizar diferencias con el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel.

El académico realiza una comparación entre Boric y el ex Presidente Salvador Allende. En ese contexto, Edwards sostuvo que para realizar estas afirmaciones se debe considerar el contexto histórico y los liderazgos de ambas figuras. Y “cuando esto se hace, la conclusión es tan clara como contundente: ni Boric es como Allende, ni su gobierno es como el de la UP”.

Finalmente, concluye que el país sigue adelante y entre los factores se debe a que “durante esos vilipendiados treinta años se consolidaron y construyeron instituciones sólidas que permiten sobrevivir sin zozobrar, aun cuando el gobierno de turno sea refundacional y malito”.

A raíz de esto, Andrónico Luksic se refirió a ese debate en su cuenta de X: “Qué alivio leer en esta columna que este gobierno es mejor que el de Allende, gracias a las instituciones que se construyeron en los 30 años. Esos años que tanto se atacaron y que les heredaron un Chile construido con esfuerzo y responsabilidad, capaz de resistir la mediocridad y la incompetencia. Un país resiliente para enfrentar gobiernos que el autor califica de “malitos” de esos que no necesariamente llevan al abismo, sino marcan el paso y empobrecen a sus compatriotas. Qué triste conformidad”.

Qué alivio leer en esta columna que este gobierno es mejor que el de Allende , gracias a las instituciones que se construyeron en los 30 años…. Esos años que tanto se atacaron y que les heredaron un Chile construido con esfuerzo y responsabilidad, capaz de resistir la… pic.twitter.com/L75UIBaAHN — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) March 18, 2024

Estos fueron algunos de los momentos que ha protagonizado el Presidente de la República. En la previa de esta penúltima cuenta pública, ha subrayado que en su gestión ha logrado crear 460.000 empleos y espera disminuir en un 25% la informalidad laboral. Además, ha instado al Congreso a tramitar los 21 proyectos del Fast Track del pacto fiscal antes de septiembre, ya que luego se iniciará la discusión de la Ley de Presupuesto.

“En materia de crecimiento me rebelo frente a las proyecciones que nos señalan, como si fuera una catástrofe griega, que en la próxima década vamos a crecer a solo un 2%. Estoy convencidísimo que Chile puede más. Este año vamos a crecer más del 2% proyectado”, aseguró el mandatario.