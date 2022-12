El ex presidente Sebastián Piñera (independiente) le respondió al ex presidente Ricardo Lagos (PPD-PS) tras afirmar que durante sus dos gobiernos “se dedicó a endeudar al país”.

La situación comenzó el pasado 21 de noviembre, cuando en el ciclo “Conversaciones de futuro a la luz de la experiencia”, organizado por Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica (UC), el ex presidente socialista habló sobre la deuda pública y enfatizó en que la administración de Piñera aumentó las cifras de endeudamiento.

¿Qué dijo Lagos?

En el espacio, Lagos inició comentando que, como país, “tenemos que hacer una revisión impositiva en serio, no podemos seguir manteniendo un 20% de recaudación fiscal. Ese es el tema de fondo”.

“¿Qué es lo que hizo el aumento de la presión tributaria en Chile? ¿En cuánto se empezó a endeudar? ¿(Michelle) Bachelet 1 lo dejó en cuánto? Paso el aviso, yo lo dejé en 5, ella en 8 porque le tocó la crisis asiáticas. Y con (Sebastián) Piñera empezó a subir y con Bachelet siguió subiendo y con Piñera terminó de subir. Antes del COVID-19”, explicó.

En ese sentido, el ex presidente PPD-PS dijo que durante aquel periodo, la deuda pública estaba en “más de 32%. O sea, en el término de esos periodos de 10 años, se endeudó Chile el equivalente de por lo menos 3 o 4 puntos del PIB, porque no alcanzaban los ingresos fiscales, pues, entonces se endeudaba”.

“¿Cuál fue la solución? Endeudemos a Chile. Y está bien. Endeudar a Chile y estar endeudado un 30%-35% es nada al lado del resto del mundo. Somos un país serio todavía. Ahora ya vamos en el 50% por todo lo que hemos tenido que hacer después del COVID-19, bueno, y ya nos van a empezar a mirar un poquito ‘y bueno, qué le pasó a Chile, si era tan serio este país antes, ah, y ahora miren cómo están’”, añadió.

“Bueno, ¿eso está bien? Está mal. Entonces, abordemos en serio el tema fiscal. Y la derecha entonces que se ponga, porque hasta ahora ellos vetan todo, salvo que suba el IVA”, agregó.

De este modo, el ex presidente Lagos dijo que “esa es la forma en que uno ha tenido que enfrentar estas situaciones. Pero también, cuando hay que enfrentarlas, las he enfrentado. Y creo que ahora entonces no me cabe duda de que va a haber que enfrentar el tema y decir ‘ya, ahora es el momento de la verdad’, porque no podemos seguir endeudando a Chile”.

“Entonces me hablan a mí de Piñera 1 y Piñera 2. Bueno, son dos gobiernos en que se dedicó a endeudar al país. Y no le pregunto nada cuánto sacaron de Codelco”, sentenció.

Respuesta de Piñera

Este lunes, el ex presidente Piñera le respondió en el mismo espacio a Lagos, indicando que sus declaraciones “no fueron afortunadas por lo siguiente: en primer lugar, porque no se ajusta a la realidad, y segundo, porque tampoco considera las circunstancias”.

“Yo tengo aquí un cálculo de cuánto era la deuda promedio bruta durante el gobierno del presidente Lagos: 12,5% del PIB. Y cuánto fue la deuda promedio durante nuestro primer gobierno: 11,1% del PIB, o sea, menos que el promedio que tuvo el presidente Lagos”, comentó.

Piñera también sostuvo que “en el segundo gobierno la deuda creció. Claro que creció, porque tuvimos que enfrentar cuatro crisis que nunca habíamos conocido en Chile, pero creció menos de lo que había crecido en el segundo gobierno de la presidente Bachelet, que no tuvo que enfrentar esas crisis”.

“Así que desde ese punto de vista, quiero clarificar que el tema de responsabilidad fiscal es un tema que estaba muy presente en nuestro gobierno”, sentenció.