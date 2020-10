El Gobierno lanzó la campaña “No pierdas tu bono”, orientada a que los beneficiarios de aportes estatales cobren sus montos pendientes antes de que expire el plazo.

El dinero no cobrado asciende a un total de $7.200 millones, correspondientes al Aporte Familiar Permanente, al Bono de Ayuda Familiar y al Bono de Emergencia COVID-19. Este último es el que no ha sido cobrado por un mayor número de personas: cerca de 66 mil beneficiarios.

En total, son cerca de 137 mil las personas que no han cobrado los bonos, ya sea porque no tienen una cuenta donde depositar el dinero o porque no se han acercado a hacer el retiro de manera presencial.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, explicó que las personas pueden tener más de un bono por cobrar, pudiendo incluso corresponderles los tres.

Por su parte, la titular de Desarrollo Social, Karla Rubilar, dijo que “no queremos que el dinero se quede en las arcas fiscales, queremos que llegue a los bolsillos de los hogares”.

¿Cómo saber si tienes bonos por cobrar?

Para que las personas se enteren de si tienen o no bonos pendientes, el Gobierno habilitó el sitio web bonospendientes.cl, donde el trámite se podrá realizar a contar del 6 de noviembre.

Al ingresar al sito web, el procedimiento es simple: debes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento, y marcar la verificación “no soy un robot”.