VIDEO RELACIONADO – El drama de los chilenos en el extranjero para retirar el 10% de AFP ( 03:00)

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, reconoció que su frase sobre la compra de plasmas con el 10% de los fondos de AFP fue un ejemplo “desafortunado”.

El miércoles, la secretaria de Estado dijo que “efectivamente puede haber un impulso en las compras, ojalá en artículos de primera necesidad y no veamos imágenes como las que vimos en países como Perú, que uno veía gente saliendo con plasmas de las tiendas”.

Su frase fue criticada en redes sociales por quienes argumentan que la gente puede hacer lo que quiera con sus ahorros y por quienes plantearon que los índices de desempleo no dejan espacio para ese tipo de situaciones.

Zaldivar espera que el 10% sea gastado en articulos de 1ra necesidad y no en plasmas.. Ministra, el 10% no es bono ni subsidio del fisco, es plata de cada trabajador. No se meta en el bolsillo de la gente, respete la libertad personal, cada cual gasta su plata en lo que quiera. — Tarquino Paspala (@TarquinoPaspala) August 6, 2020

En entrevista con Cooperativa, la titular del Trabajo explicó que “la pregunta que me hicieron fue si es que yo creía y si teníamos estimaciones de qué manera esta devolución del 10% iba a reactivar el consumo en el país, y la respuesta fue que cuando se discutió esta ley del retiro del 10% lo que se planteó fue justamente la situación de enorme cantidad de familias que no estaban recibiendo apoyo, que no estaban con ingresos y que estaban con enormes dificultades para poder hacerse cargo de sus necesidades básicas”.

Lee también: AFP Modelo se retracta tras enviar por error correo sobre retención del 10%

En esa línea, reconoció que “puede haber sido muy desafortunado mi ejemplo”, pero agregó que lo dijo “en un contexto de entender la dramática situación que han vivido muchos hogares de nuestro país”.

La ministra agregó que “la pregunta fue si yo creía que con esto se debía reactivar el consumo y yo creo que claramente esa no es la forma de enfrentar una situación tan dramática como la que estamos viviendo”.

Consultada sobre si el Gobierno cree que los afiliados al sistema de AFP pueden disponer de la forma que quieran de los ahorros retirados, la ministra respondió: “yo no me puedo meter en lo que cada persona quiere gastar su 10%, pero plantear que con esto se va a reactivar el consumo, cuando estamos viviendo una situación de extraordinaria emergencia, me parece complejo“.