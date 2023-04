El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al debate en torno al proyecto de Royalty Minero, que actualmente se encuentra en la comisión de Hacienda del Senado.

En el contexto de su exposición en Enade 2023, el secretario de Estado comentó: “Cuando tengo reuniones con compañías mineras, lo que me dicen es que tenemos proyectos de gran envergadura, pero nuestro problema, es que, cuando vamos con nuestros accionistas y se los presentamos, nos preguntan ‘¿qué pasa con el Royalty Minero en Chile?’ No puede ser que después de cuatro años todavía no podamos cerrar este tema“.

En esa línea, el jefe de las finanzas públicas anunció que “vamos a presentar las últimas indicaciones la próxima semana, pero, por favor, cerremos este tema”.

“El hecho de que se discutan y se extiendan indefinidamente las cosas significa que se nos pasa el carro, se nos pasa el tren. No podemos quedarnos abajo“, agregó.

Finalmente, sentenció: “Ojalá que podamos concluir todo este proceso al término del primer semestre y podamos volver al Congreso Nacional con iniciativas que nos interpreten, que sean expresión de ese acuerdo transversal del que se ha hablado”.

En las últimas horas, el Gobierno anunció que presentará nuevas enmiendas al proyecto de Royalty Minero, las que reducirán la carga tributaria máxima del 48% al 47%, con el objetivo de incentivar la expansión de proyectos de inversión.