El gerente general de La Polar, Manuel Severin Larraín, aseveró que “no vendemos productos falsos”.

El ingeniero comercial, en conversación con La Tercera, enfatizó en que “queremos ser categóricos, en La Polar no vendemos productos falsificados. Nuestro modelo está respaldado y documentado. Estas acusaciones quieren frenar nuestro intento por ofrecer productos de marca y calidad a precios accesibles”.

Según explicó, en el caso de Under Armour, Adidas y Columbia, “estas marcas no nos están proveyendo directamente sus productos. Esto se debe a una política de segmentación de mercado de dichas marcas, es decir, en simple, no quieren que los clientes de La Polar puedan acceder a sus productos. Lo que hemos hecho nosotros es permitir ese acceso”.

En el marco de este caso, la Cámara Nacional de Comercio (CMC) emitió una declaración en donde manifestaron que “condenamos con fuerza la piratería y el contrabando“. Severin respondió lo siguiente: “Nos llama la atención que, en una investigación de esta naturaleza, distintos organismos públicos y privados se hayan precipitado a sacar conclusiones sin conocer todos los antecedentes. Llamamos a la seriedad, a todos los actores, a documentarse adecuadamente antes de emitir opiniones”.

Consultado por las acciones que tomará la multitienda para que no se repitan estas acusaciones, el ingeniero indicó que “debemos frenar las prácticas de competencia desleal y, por lo mismo, las acciones que tomaremos son de carácter legal. No puede ser que se nos acuse falsamente y el hecho quede impune“.

Asimismo, sostuvo: “Esperamos del Sernac una investigación objetiva e imparcial, a pesar de las declaraciones de distintos actores, públicos y privados, donde se han emitido juicios sin haber investigado aún todos los hechos”.

“Nosotros, al igual que con el resto de las autoridades y entidades fiscalizadoras, hemos entregado y seguiremos entregando toda la documentación que acredita que todos los productos son originales, para así aclarar lo antes posible este tema”, sentenció.