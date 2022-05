(CNN-Reuters) – Elon Musk tuiteó este sábado que el equipo legal de Twitter lo acusó de violar un acuerdo de confidencialidad al revelar que el tamaño de la muestra para los controles de la plataforma de redes sociales sobre usuarios automatizados era de 100.

“¡Twitter legal acaba de llamar para quejarse de que violé su NDA (acuerdo de confidencialidad, por sus siglas en inglés) al revelar que el tamaño de muestra de verificación de bot es 100!”, tuiteó Musk, CEO del fabricante de automóviles eléctricos Tesla.

Musk tuiteó este viernes que su acuerdo en efectivo de US$ 44.000 millones para privatizar la empresa estaba “temporalmente suspendido” mientras esperaba datos sobre la proporción de sus cuentas falsas.

Dijo que su equipo probaría “una muestra aleatoria de 100 seguidores” en Twitter para identificar a los bots. Su respuesta a una pregunta provocó la acusación de Twitter.

Cuando un usuario le pidió a Musk que “elaborara el proceso de filtrado de cuentas de bots”, respondió: “Elegí 100 como número de tamaño de muestra, porque eso es lo que usa Twitter para calcular <5% de falso/spam/duplicado”.

Musk tuiteó durante la madrugada de este domingo que aún no ha visto “ningún” análisis que muestre que la compañía de redes sociales tiene menos del 5% de cuentas falsas.

Más tarde dijo que “existe alguna posibilidad de que sea más del 90% de los usuarios activos diarios”.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022