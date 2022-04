(CNN) – Al parecer, Twitter estaría cerca de llegar a un acuerdo para que Elon Musk lo pueda comprar, según reportan The New York Times y otros medios. Un desarrollo que ocurre 11 días después de que el CEO de Tesla y SpaceX conmocionara al sector al ofrecerse a comprar la compañía en un acuerdo que lo valora en más de US$ 41.000 millones.

El acuerdo podría cerrarse este lunes, según el diario The Wall Street Journal. Twitter se negó a comentar sobre los reportes de prensa. Los informes de que un acuerdo es inminente llegan después de que Musk revelara la semana pasada que había obtenido US$ 46.500 millones en financiamiento para adquirir la compañía.

La junta directiva de Twitter se reunió este domingo para evaluar la oferta de Musk de comprar todas las acciones de la compañía, que actualmente no posee, por US$ 54,2 cada una, confirmó a CNN una fuente familiarizada con el acuerdo. La fuente señaló que las discusiones sobre la oferta de Musk son serias.

El posible acuerdo de venta culmina un ciclo de noticias vertiginoso que comenzó hace menos de un mes, cuando Musk reveló que había adquirido una participación del 9,1% en la empresa. Y empezó a aumentar los pedidos de cambios en la plataforma de redes sociales.

Las preguntas sobre si Musk realmente podría financiar su adquisición de Twitter surgieron en los días posteriores a su oferta pública. Especialmente, después de que dijo en una entrevista, el día de su oferta, “no estoy seguro de que realmente pueda adquirir Twitter”.

Cotización de las acciones de Twitter tras efecto Musk

Las acciones de Twitter se cotizaban notablemente por debajo del precio de oferta, en una posible señal de escepticismo de los inversores sobre el acuerdo. Sin embargo, en la mañana de este lunes, las acciones subieron casi un 5% tras los informes, superando los US$ 51 por acción.

Si se aprueba, el acuerdo pondría al hombre más rico del mundo a cargo de una de las plataformas de redes sociales más influyentes del mundo. Musk ha enfatizado repetidamente en los últimos días que su objetivo es reforzar la libertad de expresión en la plataforma. También, trabajar para “desbloquear” el “potencial extraordinario” de Twitter.

“Invertí en Twitter porque creo en su potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo. Y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione”, dijo Musk en su carta de oferta a Twitter. “Sin embargo, desde que hice mi inversión, ahora me doy cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual. Twitter debe transformarse en una empresa privada”, añadió.

En los días posteriores a la oferta de Musk, la junta directiva de Twitter implementó la llamada “píldora venenosa”, que le haría más difícil al multimillonario adquirir la compañía sin su aprobación. También hubo dudas sobre si la empresa intentaría encontrar otro comprador.

Aún así, el analista principal de acciones de CFRA, Angelo Zino, dijo este lunes que el hecho de que la junta de Twitter considerara más seriamente la oferta de Musk puede explicarse en que “la junta se dio cuenta de que una oferta alternativa (…) puede ser difícil de conseguir, especialmente después de la caída en los precios de los activos de las empresas de redes sociales en las últimas semanas/meses”.