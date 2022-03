El diputado Jorge Durán (RN) entregó una carta a la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados solicitando reconsiderar la tramitación del proyecto que permitiría un quinto retiro de fondos previsionales.

De acuerdo al parlamentario, la decisión de no iniciar la tramitación del proyecto de reforma constitucional estaría en línea con el artículo 68 de la Constitución Política de la República, que afirma que “el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año”.

Lee también: “Están estigmatizados como corredores, pero son nobles y dormilones”: La lucha por el cuidado de los galgos en Chile

Sin embargo, y según el legislador, “el criterio sostenido por la Mesa Directiva en función del consejo de la Secretaría General es erróneo, ya que el proyecto que fue rechazado en general (cuarto retiro) lo fue en su segundo trámite constitucional ante el Senado y no en su Cámara de origen que correspondía a la Cámara de Diputados”.

“Por lo mismo, la interpretación del precepto constitucional que supuestamente impediría volver a realizar la discusión de una iniciativa de tal contenido va en contra del texto expreso constitucional, lo que carece de responsabilidad y plausibilidad“, explicó.

Además, Durán aseguró que esto “termina por vulnerar de manera grave el derecho que asiste a todo parlamentario de presentar iniciativas de ley conforme a lo prescrito por la Constitución”.

Lee también: En medio del alza de combustibles: La parafina ya superó los mil pesos en la Región Metropolitana

“El plazo de un año en que se impide renovar el proyecto, que se traduce en el rechazo a tramitación de una nueva iniciativa sobre la materia, es un excepcional y restringida limitación a la iniciativa legislativa de los parlamentarios, la que no puede extenderse injustificadamente en virtud de una interpretación laxa del mismo precepto como ha ocurrido”, agregó.

“Por lo dicho, solicito al Sr. Presidente de la Mesa Directiva de la Corporación considerar los argumentos señalados y reconsiderar la decisión en comento, resolviendo iniciar la tramitación de proyecto de reforma constitucional que busca consagrar un nuevo retiro de ahorros previsionales“, cerró.

Solicité al Presidente de la Cámara reconsiderar la errónea decisión de no discutir el 5° retiro. No es correcto que deba esperarse un año para ello. En función de su respuesta no descarto analizar además una moción de censura a la Mesa. pic.twitter.com/GIMaNAVxmL

— Diputado Jorge Duran (@DuranDiputado) March 16, 2022