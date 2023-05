El exministro de Energía Claudio Huepe defendió el plan piloto “Gas a precio justo” impulsado durante su gestión en 2022, y manifestó que “hay un montón de confusiones”.

¿Qué pasó?

Parlamentarios de Renovación Nacional (RN) acusaron ante la Contraloría General de la República (CGR) un “despilfarro inaceptable” de recursos, luego de revelarse que la iniciativa del gobierno del presidente Gabriel Boric significó para el Estado un costo de $117.000 por cilindro.

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) citó a los ministros Diego Pardow (Energía) y Giorgio Jackson (Desarrollo Social y Familia) para que expliquen los resultados del oficio que le enviaron al Ejecutivo respecto al costo del plan, y si continuará llevándose a cabo en 2023.

Huepe: “Hay un montón de confusiones”

Este viernes, el exministro Huepe defendió el plan piloto en entrevista con Radio Bío-Bío, diciendo que “en la discusión pública hay un montón de confusiones y la verdad que es lamentable”.

“La primera confusión es lo que es un plan piloto y lo que significa un plan piloto. Por definición un plan piloto es hacer algo a menor escala para hacer aprendizaje, eso es base”, indicó. “Por definición, es imposible que es un plan piloto cueste lo mismo, o sea, igual que un proyecto industrial. De hecho, es muy normal que en el nivel piloto la empresa que hace piloto hace todo y después, cuando llega a la escala comercial, va a subcontratar algunas cosas a otras empresas”, agregó.

En ese sentido, comparó el caso con el plan piloto de hidrógeno verde en la Región de Magallanes.

“Para tener una conversación seria hay que despejar los mitos, porque si empezamos solamente a atacar ‘por qué tanto dinero’, y no miramos cuáles son los beneficios, entonces estamos perdiéndonos completamente en la discusión”, añadió.

Huepe ejemplificó la situación con el levantamiento de una fábrica de empanadas: “Usted quiere producir empanadas, se compra un horno de un millón de pesos y empieza a producir la empanada y obviamente tiene que probar el horno, cuánto tiempo, cómo dura, cuánta temperatura, etcétera, es su piloto”.

“Con ese piloto produce, no sé, 10 empanadas. Va a decir que el costo del piloto son $100.000, y que, por lo tanto, es dinero perdido… ¿Se da cuenta de que no tiene lógica el argumento?”, indicó. “¿Cómo se puede comparar una situación cuando estoy probando el horno, con cuando estoy produciendo la empanada? No me va a salir cien mil pesos, pero es obvio que tengo que producir las primeras diez empanadas para saber cómo se opera bien el horno”, sentenció.