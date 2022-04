El proyecto minero-portuario Dominga podría tener nuevos dueños. Las familias Délano y Garcés, controladoras de Andes Iron, habrían comenzado un proceso de venta.

Andes Iron alcanzó un principio de acuerdo con un grupo de inversionistas chinos para traspasar el 100% del proyecto, según informó Diario Financiero.

De acuerdo con la publicación, las negociaciones del consorcio chino en Chile están siendo dirigidas por Joanne Zhou, actual CEO de Sunforest Chile, y el empresario chileno José Antonio Ibarra.

Las partes están realizando un due diligence que habría comenzado hace algunas unas semanas y se extendería por los próximos cuatro meses. El monto que involucrará la operación es mantenido bajo reserva.

El alcalde de la Higuera, Yerko Galleguillos (UDI), se mostró sorprendido con la noticia y sostuvo que espera que los nuevos propietarios mantengan los compromisos adquiridos con la comunidad.

“No me habían dicho nada. Esto es una sorpresa. No sé cómo lo tomará la comunidad porque ellos tienen una relación muy cercana con la empresa y desconozco si esto los atemoriza un poco, ya que hay compromisos que se deben cumplir, que quedaron escritos”, dijo Galleguillos, según consignó La Tercera.

El jefe comunal señaló que “ojalá que quede establecido en la compraventa los compromisos que se establecieron con la comunidad y, obviamente, la empresa nos pueda dar garantía que se cumplirán. En el fondo, son los compromisos los que tienen esperanzada a la comunidad”.