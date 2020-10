VIDEO RELACIONADO – Denuncian a farmacias por subir precios durante pandemia ( 03:49)

Desde enero de 2018, la vida de Patricia cambió radicalmente. El ánimo ya no era el mismo, tampoco su memoria. Pasaba por crisis depresivas y muchas veces prefirió encerrarse en su departamento. Una visita a su médico le daría la respuesta a aquellos cambiantes estados de ánimo. Primero fue hipertiroidismo y luego le detectaron hipotiroidismo.

“Me faltaban ganas para hacer cosas, muchas veces prefería no ver a nadie. Cuando me explicó el médico lo que tenía, me dio tranquilidad porque dependía de tomar medicamentos. Lo que no sabía era que iba a tener que gastar altas sumas de dinero en ellos”, relata.

Una preocupación más que se aliviaría, en parte, gracias a la entrada en vigencia de la Ley Cenabast, la normativa que hace cinco meses le permite a Patricia -y a la ciudadanía en general- adquirir cualquiera de los 149 remedios que están en la lista, a precios que son 2 ó 3 veces más baratos en promedio. Esto mediante la intermediación de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) en la compra de medicamentos para farmacias independientes, con el objetivo de fijar un menor valor.

Fabián Garay, jefe de atención al cliente de Cenabast, asegura que “el interés ha sido muy alto, tanto que la proyección de compra también se ha superado enormemente, lo que se evidencia en que este mes tendremos, al menos, cien farmacias más con productos Cenabast para que las personas puedan adquirirlos a precios justos”

Desde Cenabast precisaron que este estudio detalla los fármacos más solicitados, aquí nos detallan cuales son los más vendidos hasta ahora:

LEVOTIROXINA 50 MCG

ZOPICLONA 7,5 MG CM

TAMSULOSINA 0,4 MG CM

DOMPERIDONA 10 MG CM

METFORMINA 500 MG CM

NITROFURANTOINA MACROC. 100MG CP

ROSUVASTATINA 20 MG CM REC ROSIMOL 20 MG CAJA 30 CM

LEVOTIROXINA 25 MCG CM EUTIROX 25 MCG CAJ 50 CM

LEVODOPA/BENSERAZIDA 200

CARVEDILOL 25 MG CM

Un informe elaborado por la Farmacia Digital Fracción sobre los medicamentos más comprados detalla que estos corresponden, en mayor medida, a tratamientos de la tiroides, la próstata, la presión arterial, el glaucoma, el reemplazo hormonal, enfermedades respiratorias y el colesterol.

Aunque no todos los medicamentos están en todas estas farmacias independentes, explican que “no existe ninguna institución pública o privada, que por si sola disponga de todos los medicamentos existentes”, precisa Ana Victoria Nieto, presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos.

Fármacos comunes y cuyo costo oscila entre los $4 mil y los $70 mil y que en cadenas no afiliadas a la normativa pueden superar el doble de esos valores. Esteban Correa, químico farmacéutico, comentó que “esto demuestra que la ciudadanía está buscando medicamentos mucho más económicos, y al enterarse de que existen, las personas los están buscando”.

“Hemos tenido un aumento de cerca de 10 veces en las visitas a la web buscando medicamentos Cenabast y la venta se duplicó desde el lanzamiento a la fecha, por lo que creemos que son números que dan cuenta de la relevancia de esta política pública”, agrega Javier Vega, CEO de Fracción.

En la página www.fraccion.cl puede encontrar el listado de medicamentos, sus precios y en qué farmacias pueden conseguirlos. Este es el Top Ten de los remedios más solicitados:

Eutirox

Sulix

Amlodipino

Lirex

Montelukast

Nebido

Ciprofibrato

Concor

Latanopost

Spiolto Respimat

