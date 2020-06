Los cambios constitucionales, presentados a principios de este año, sellarán formalmente el control a largo plazo de Putin sobre la presidencia. Putin ha estado en el poder durante dos décadas, y según la ley actual, debe renunciar después de que su mandato expire en 2024. La constitución enmendada restablecería efectivamente el conteo en sus límites de mandato.

En una entrevista transmitida este fin de semana en la televisión estatal, Putin insinuó firmemente que volvería a postularse y dejó en claro su punto de vista sobre la apertura de la presidencia a una mayor competencia política.

“Necesitamos continuar con el trabajo, no buscar sucesores“, dijo.

Las enmiendas propuestas pasaron por la corte constitucional del país y ambas cámaras del parlamento con poca objeción. Ella Pamfilova, directora de la Comisión Electoral Central del país, dijo que los cambios no requieren que un referéndum sea considerado legítimo, pero agregó que Putin insistió en que los cambios se sometan a votación a nivel nacional.

La decisión de celebrar la votación fue aprobada por los funcionarios de salud del país, pero recibió fuertes críticas de los trabajadores del comité electoral, que firmaron una carta abierta titulada “No somos material desechable”, con la esperanza de alertar sobre el riesgo mortal de que la votación a gran escala podría plantear tanto a los votantes como a los organizadores.

La Comisión Electoral Central dijo que las estaciones se desinfectarán regularmente y que una ubicación solo procesará hasta ocho personas por hora.

Algunos centros de votación parecen haber sido creativos sobre el distanciamiento social, según informes difundidos en las redes sociales. El jueves, aparecieron docenas de publicaciones en las redes sociales rusas que mostraban cabinas de votación instaladas en maleteros, carpas improvisadas o en bancos normales de la calle.

Los medios de comunicación independientes rusos también han reportado múltiples violaciones en los colegios electorales dentro de las primeras horas de votación. Pavel Lobkov, un presentador de televisión del canal independiente ruso TV Rain, publicó un video que muestra cómo logró votar dos veces, primero con una boleta de papel regular y luego electrónicamente.

El Comité Electoral Central dijo que Lobkov cometió un delito administrativo al votar dos veces y consideró su informe “una provocación”, pero agregó que los comisionados que supervisan esa mesa de votación serán reprendidos.

Golos, una organización no gubernamental independiente que realiza un seguimiento de las elecciones en Rusia, ha enumerado más de 700 informes sobre presuntas violaciones y votaciones forzadas en el período previo a la votación, publicando capturas de pantalla de jefes, directores de escuelas y burócratas locales que amenazan con despedir o reprender aquellos que se niegan a registrarse para votar.

Obligar a las personas a votar es ilegal según la ley rusa, pero sin embargo es un hecho común, ampliamente informado en elecciones anteriores. El copresidente de Golos, Grigory Melkonyants, dijo en una entrevista con The Moscow Times que su organización “nunca recibió tantas quejas de personas que nos dicen que están siendo presionadas para votar“.

Además de reiniciar el reloj en el recuento del mandato presidencial de Putin, el conjunto de enmiendas incluye otros elementos controvertidos, como definir el matrimonio como “una unión de un hombre y una mujer” y consagrar a Dios en la ley principal del país, ambos vistos como herramientas para impulsar a Rusia hacia un camino más conservador.

El cambio propuesto en el matrimonio se ajusta a las políticas discriminatorias anteriores de Rusia hacia la comunidad LGBTQ, que incluye la llamada ley de “propaganda gay” que prácticamente prohíbe cualquier discusión pública sobre temas LGBTQ.

El jueves, el mismo día en que comenzó la votación anticipada, la Embajada de los Estados Unidos en Moscú mostró la Bandera del Orgullo, una medida que generó críticas del Kremlin.

“Hoy, la embajada de Estados Unidos en Rusia muestra la bandera del orgullo LGBTI”, dijo la embajada en un comunicado. “La bandera LGBTI fue creada por el artista y activista estadounidense Gilbert Baker y se levantó por primera vez como un símbolo de esperanza y diversidad el 25 de junio de 1978, durante el desfile del Día de la Libertad Gay en San Francisco. Junio ​​es el Mes del Orgullo y celebramos que todos merecen vivir una vida libre de odio, prejuicio y persecución”.

El comunicado citó al embajador de los Estados Unidos, John Sullivan, diciendo: “Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y los derechos humanos son universales. Es tan simple como eso”.

Cuando se le preguntó en una conferencia telefónica con periodistas para responder a la bandera, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: “No podemos ver el edificio de la embajada estadounidense desde el Kremlin, eso es lo primero. Pero nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores definitivamente puede verlo, yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha prestado atención a esto. En cualquier caso, cualquier manifestación de propaganda de minorías sexuales no tradicionales, etc. en nuestro país no es aceptable por ley“.

La Embajada de los Estados Unidos en Moscú remitió a CNN a la declaración publicada en línea en respuesta a una solicitud de comentarios. La declaración no hizo referencia al referéndum constitucional.