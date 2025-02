Zverev apunta contra el público argentino tras perder contra Cerúndolo: “No saben comportarse”

El alemán no ocultó su molestia luego de las constantes muestras de apoyo de los asistentes al tenista local.

El alemán Alexander Zverev no ocultó su molestia con el público trasandino luego de perder ante el local Francisco Cerúndolo en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires.

El tenista de 27 años y número 2 del mundo cayó ante “Fran” por 3-6, 6-3 y 6-2.

El encuentro estuvo marcado por las constantes interacciones de los asistentes al evento, que

Más tarde, “Sacha” entregó polémicas declaraciones en conferencia de prensa: Me encantó Argentina. El único problema es que el público no sabe cómo comportarse durante un partido de tenis y eso es un poco triste, ya que la organización es brillante, el torneo es excelente y la gente que trabaja acá es increíble, pero el público te lo hace muy difícil si no eres argentino”.

Si bien el duelo fue dominado por el alemán al comienzo y debió ser interrumpido en dos ocasiones debido a la lluvia, Cerúndolo logró revertir la situación, obteniendo el pase a las semifinales del torneo.

En tanto, Zverev llegará hasta tierras brasileñas para competir en el Río Open, que se disputará entre el 17 y el 23 de febrero.