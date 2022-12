Con elogios recordó el entrenador de Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, a su ex compañero de trabajo e ícono de la Selección de Fútbol de Chile Claudio Bravo.

En entrevista con Kings of the World de La Liga Golazos, Hernández destacó el trabajo y profesionalismo de algunos de sus ex compañeros, entre los cuales estuvo el jugador del Real Betis.

“A mí personalmente me daba mucha seguridad. Claudio era un portero muy sobrio, fantástico con los pies”, expresó.

“Me encaja perfectamente en el ‘not in my house’, porque era seguro, un portero seguro”, añadió.

Hernández también confesó que en su momento quiso fichar al ahora ex futbolista uruguayo Diego Forlán: “Yo siempre lo quise fichar para el Barça, porque tiene talento, calidad y personalidad, el carácter ganador que te hace marcar diferencias y ha dominado todos los registros: derecha, izquierda, cabeza, velocidad, talento. Para mí es un crack mundial”.