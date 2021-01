(Agencia Uno) – El internacional y entrenador inglés, Wayne Rooney, dirigirá al Derby County, banquillo al que accedió en noviembre de manera interina, las siguientes dos temporadas y media, hasta el verano de 2023, por lo que pone fin de forma definitiva a su carrera como futbolista.

“El Derby County Football Club se complace en confirmar el nombramiento de Wayne Rooney como nuevo entrenador del club”, anunció la entidad. “Para asumir el cargo, Rooney ha optado por dar por finalizada su ilustre carrera como jugador para concentrarse completamente en su trabajo”, añadió.

Rooney, de 35 años, se convirtió a finales de noviembre en jugador-entrenador interino tras la salida del holandés Phillip Cocu del equipo. En total, ha dirigido nueve partidos, con tres victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El máximo goleador de todos los tiempos de Inglaterra y del Manchester United, con más de 700 partidos oficiales, se unió al Derby County en enero de 2020 y ha vestido la camiseta de los Rams en 35 ocasiones.

“Me quedé completamente impresionado por el potencial del Derby County: el estadio, el campo de entrenamiento, la calidad del personal y los jugadores jóvenes que llegan y, por supuesto, la base de aficionados que se ha mantenido fiel y solidaria. A pesar de otras ofertas, supe que el Derby County era el lugar para mí”, reconoció Rooney.

“Tener la oportunidad de ser sucesor de gente como Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard y Phillip Cocu es un gran honor, y puedo prometer que tanto mi equipo como yo no dejaremos piedra sin remover, logrando el potencial que he presenciado en los últimos 12 meses de este histórico club de fútbol”, concluyó.

