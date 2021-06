El volante danés Christian Eriksen sufrió un desmayo en pleno partido de su selección contra Finlandia, por la primera fecha de la Eurocopa.

Corría el minuto 42 del primer tiempo y el volante del Inter recibió un pase de un compañero, momento en el que súbitamente cae el piso de manera inesperada.

Ante esto, tanto sus compañeros como los jugadores finlandeses pidieron rápidamente la ayuda del cuerpo médico, quienes asistieron a Eriksen.

Desde ese momento, hubo una angustia generalizada en el Estadio de Copenhague, donde incluso se observó a jugadores, cuerpo técnico e hinchas llorando por la situación.

Luego, el ex Ajax fue retirado del recinto y tapado con sábanas, para que no se observara su rostro cuando salía del campo.

El partido fue suspendido por la organización, quedando a la espera de tener noticias sobre la salud de Eriksen.

Según información oficial de la UEFA, se darán más detalles en los próximos minutos.

“Tras la emergencia médica que involucró al jugador danés Christian Eriksen, se ha producido una reunión de crisis con ambos equipos y árbitros y se comunicará más información a las 19:45 (13:45 hora chilena)”, es parte del posteo en Twitter.

“El jugador ha sido trasladado al hospital y se ha estabilizado”, confirmó el ente rector del fútbol europeo.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021