En el pase a cuartos de final: Vini Jr. le enrostró a los hinchas del Atlético Madrid las Champions que tienen

Vinícius Jr. hizo polémicos gestos ante los hinchas del Atlético de Madrid en el partido por el pase a los cuartos de final de la Champions League.

Y es que este miércoles, ambos equipos se enfrentaron en el partido de vuelta, donde los dirigidos por el “cholo” Simeone cayeron en una dramática tanda de penales en el Metropolitano.

Sin embargo, no fue un buen partido. Incluso, el brasileño se perdió un penal y más tarde fue sustituido.

En ese momento que los hinchas del Metropolitano lo pifiaron, y fue ahí cuando Vini les respondió con un polémico gesto: con sus manos hizo un 15 y luego un cero, en referencia a las “orejonas” que ambos equipos han ganado.

Eso no fue todo. Después del cotejo, cuando celebraba junto a sus compañeros, el delantero le mostró a los hinchas del Atleti la manga de la camiseta merengue, haciendo también alusión al número de Champions que tienen.

March 12, 2025