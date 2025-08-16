“Vine a cumplir con el último deseo que me pidió mi mamá”: La triste historia del “otro clásico” de la fecha del fútbol chileno

Curicó Unido y Rangers animaron un nuevo clásico del Maule, el que tuvo un sabor distinto para el técnico talquino.

El partido entre Colo Colo y la Universidad Católica acaparó las miradas del fútbol nacional este fin de semana.

Sin embargo, en la región de Maule se vivía otro importante clásico, el disputado entre Curicó Unido y Rangers de Talca.

El encuentro, válido por la fecha 21 de la Liga de Ascenso, que se disputó en el Estadio Municipal de Molina, ante 1.662 espectadores que repletaron el recinto, se inclinó por la cuenta mínima a favor del cuadro talquino, que oficiaba de visita, gracias al gol marcado por Matías Sandoval, en el minuto 24 de la primera parte.

La dedicatoria del técnico talquino

El importante triunfo, que deja a Rangers con 28 puntos en el noveno lugar, tenía un emotivo trasfondo para el técnico talquino, Erwin Durán, debido a que su madre, Carmen Santander Santander, había fallecido solo 24 horas antes del importante encuentro.

“Vine a cumplir con el último deseo que me pidió mi mamá, que es dirigir este partido“, dijo conmovido el exjugador.

Y agregó: “Ahora voy saliendo a Concepción, porque mañana la tengo que despedir”

“Le agradecí a los jugadores, sentí que jugaron por mí, por lo que estaba pasando“, concluyó