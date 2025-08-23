Video evidenciaría complicidad policial durante violentos incidentes en Independiente vs Universidad de Chile

Las imágenes muestran a barristas argentinos abandonando el estadio con armas y pertenencias robadas de hinchas chilenos, sin que uniformados intervinieran.

Un video difundido en exclusiva por el periodista argentino Pablo Carrozza reveló la pasividad de las fuerzas de seguridad durante los graves incidentes que ocurrieron en el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

Las imágenes documentan cómo los barristas locales se retiraron impunemente del estadio tras linchar a simpatizantes chilenos.

NUEVO REGISTRO EXPLÍCITO DE LA COMPLICIDAD ENTRE LA BARRA DE INDEPENDIENTE Y LA POLICÍA!!!!#VamosLaU pic.twitter.com/S4a4PoBkGm — CON LA U SIEMPRE! (@ConlaUSiempre_) August 23, 2025

Inacción controversial

El registro visual mostró a los agresores “con palos, fierros, cuchillos y hasta con las pertenencias de fanáticos chilenos”, mientras la policía argentina no realizó detenciones. Carrozza destacó que los violentistas se retiraban “con trofeos y facas ante la atenta mirada de la policía”, lo que generó una fuerte conmoción en redes sociales.

Los hechos ocurrieron cuando la barra brava de Independiente ingresó a la tribuna visitante, que ya se encontraba casi vacía, y atacó a una decena de chilenos que aún permanecían allí.

El video confirmó las denuncias sobre la nula intervención policial para detener a los agresores o incautar las armas utilizadas en los ataques.