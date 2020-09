View this post on Instagram

THAT’S IT!!!! #BeneventoInter 2️⃣-5️⃣ ⚽️⚽️ 1’ 28’ @romelulukaku ⚽️ 25’ @roberto.gagliardini ⚽️⚽️ 34’ 76’ Caprari ⚽️ 42’ @achrafhakimi ⚽️ 71’ @lautaromartinez #Inter #ForzaInter #NotForEveryone #SerieA #Football