“Te quiero, goleador”: El mensaje de Arturo Vidal a Eduardo Vargas tras su fichaje en Audax Italiano

El “King” celebró el retorno de su amigo y excompañero de la Roja al fútbol chileno. Eduardo Vargas firmó con Audax Italiano tras no concretarse su regreso a Universidad de Chile.

El mercado de fichajes del fútbol chileno vivió uno de sus momentos más intensos con la llegada de Eduardo Vargas a Audax Italiano. Tras una larga negociación fallida con Universidad de Chile, el delantero optó por firmar con el cuadro de La Florida, en un traspaso que remeció a los hinchas azules.

“Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que me da mi nuevo club, Audax Italiano, un club que me buscó, se mostró siempre interesado y negoció conmigo en un marco de respeto, buen trato y mostrando que me valoran”, expresó Vargas tras oficializar su fichaje.

El delantero también tuvo palabras para los hinchas laicos, decepcionados por el desenlace: “Espero que puedan entender que en este momento pasaron cosas que hicieron que eso no fuera posible”, señaló, en alusión a la fallida negociación con la U.

Quien sí celebró su regreso al fútbol chileno fue Arturo Vidal, su amigo y excompañero en la selección chilena. A través de su cuenta de Instagram, el “King” escribió: “Qué lindo volver a enfrentarnos, hermano mío. Te quiero, goleador”, mensaje que acompañó con una imagen de ambos vistiendo la camiseta de la Roja.

La llegada de Vargas promete subir el perfil de Audax en la segunda parte del campeonato y sumar un nuevo atractivo a los duelos frente a los equipos grandes. El reencuentro en cancha con Vidal podría darse pronto, reviviendo uno de los lazos más simbólicos de la Generación Dorada.