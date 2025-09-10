“Usted debería dar la cara”: DT de Venezuela indigna con su conferencia tras perder repechaje ante Colombia

Fernando Batista habló menos de dos minutos y no aceptó preguntas después de la dura goleada sufrida en Maturín, lo que provocó fuertes críticas de periodistas y aficionados.

La selección de Venezuela quedó fuera del repechaje al Mundial 2026 tras caer por 3-6 como local frente a Colombia, en un resultado que dejó a la Vinotinto sin opciones y permitió que Bolivia se quedara con el cupo tras derrotar a Brasil.

El golpe deportivo fue acompañado por la polémica actitud de su entrenador, Fernando Batista, quien ofreció una conferencia de prensa que duró menos de 100 segundos y en la que no aceptó preguntas de los medios.

“Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser. Simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Momento muy difícil, momento muy duro en lo personal, en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores. Lo intentamos hasta la última fecha”, fueron las escuetas palabras del DT argentino.

Críticas a Batista por su silencio

La reacción del entrenador desató una ola de indignación en Venezuela. “Señor Bocha Batista, usted debería dar la cara y responder las preguntas a todos los medios de comunicación que lo arroparon en todo el ciclo mundialista. Esto no se puede terminar así”, señaló una periodista de la transmisión oficial.

Otra comunicadora también expresó su molestia: “Esto es una falta de respeto”.

La Vinotinto había llegado a la última fecha en la séptima posición de la tabla, dependiendo de sí misma, pero la caída ante Colombia la dejó fuera de la cita planetaria.