Universidad Católica pasa la aplanadora en el Monumental con goleada a Colo Colo por 4-1

Los cruzados anotaron en el primer minuto de ambos tiempos y se impusieron con contundencia sobre el Cacique, que sufrió una dura caída en casa.

Universidad Católica dio el gran golpe de la fecha 20 al vencer por 4-1 a Colo Colo en el Estadio Monumental, en un clásico que quedó marcado por la contundencia cruzada y los goles en el inicio de ambos tiempos.

El cuadro dirigido por Ricardo Gareca abrió la cuenta en apenas un minuto de juego con un gol de Cristián Cuevas. Luego, a los 12’, Tomás Asta-Buruaga amplió la ventaja y a los 33’ Fernando Zampedri puso el 3-0 parcial. El Cacique descontó con un tanto de Erick Wiemberg a los 43’, pero en el arranque de la segunda mitad, nuevamente Cuevas (46’) sentenció el 4-1 definitivo.

Las estadísticas reflejaron la frustración alba: Colo Colo dominó la posesión (72%) y remató más veces (14 contra 7), pero la UC fue letal con sus oportunidades, marcando 5 de sus 7 disparos al arco.

Con este resultado, los cruzados suman tres puntos clave para acercarse a la parte alta de la Liga de Primera, mientras que Colo Colo acumula cuatro partidos sin ganar y aumenta la presión sobre Jorge Almirón.