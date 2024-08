“Sería magnífico, un sueño”: Claudio Bravo, impulsado por los elogios de Pep Guardiola, confiesa aspirar a dirigir La Roja

El histórico arquero señaló que ya ha comenzado a prepararse para este objetivo. “Quiero hacerlo y bien, porque las expectativas en uno son altas", reconoció.

(EFE) – Claudio Bravo, impulsado por los elogios de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha revelado que su próximo objetivo es dirigir a la selección de Chile, para lo que ha comenzado a prepararse, reveló dos días después de anunciar su retirada.

“Quiero hacerlo y bien, porque las expectativas en uno son altas. Mi meta es entrenar a la selección algún día. Sería magnífico, un sueño”, afirmó antes de revelar que cuando aún jugaba en el Manchester City inglés bajo las órdenes del técnico español, con quien fraguó una relación que se inició cuando ambos estaban en el FC Barcelona, la idea ya comenzó a rondarse.

“Él me llama a su oficina y me dice: ‘Visualiza cosas, tienes que estar pendiente de esto y esto otro porque tienes potencial increíble para ser entrenador’”, rememoró durante una entrevista con TVN.

El guardameta bromeó: “Me quedan ocho años más de carrera, ¿me quieres retirar?”, continuó su relato. Pero ahora Bravo ya empieza a visualizarlo.

“Sería un error de mi parte no poder contribuir con la experiencia. Lógicamente, sería egoísta de mi parte no seguir ligado a ello”, comentó en una entrevista concedida a ESPN.

El arquero, que ganó 22 títulos con clubes y con la selección chilena, se lo toma en serio.

“Me gusta hacer las cosas bien. Tengo que darme el tiempo para hacerlo bien, darme una vuelta por Europa y visitar a gente que me entregó mucho”, argumentó.

El retiro como jugador, en todo caso, es firme, pues el portero reveló que tuvo varias ofertas para seguir: “Eran de un año, extensible por uno más”, indicó a medios chilenos.

Una leyenda

La despedida de Bravo despertó elogios a su carrera. La prensa mundial lo reflejó, y el diario francés L’Equipe no dudó en calificar al chileno como “leyenda”.

En Argentina lo recordaron por ganar con Chile las dos finales de la Copa América ante la Albiceleste en 2015 y 2016. “Se retira Claudio Bravo, uno de los últimos verdugos de la Selección Argentina”, tituló TYC Sports.

También escaló hasta lo más alto del poder, con el saludo que recibió del presidente Gabriel Boric, quien escribió en sus redes sociales.

“Eternamente agradecidos por la dignidad y orgullo con que representaste nuestra bandera tantos años, en las buenas y en las malas, manteniendo siempre la humildad”, afirmó el mandatario, quien recibió una cordial respuesta de Bravo.

Los compañeros a lo largo de su carrera también dejaron mensajes, pero el de Arturo Vidal destaca porque ambos recuperaron su vínculo tras un quiebre que duró años.

“Sabemos que serás exitoso en lo que emprendas, así lo has demostrado en tu brillante carrera, dejando un legado en cada lugar que has estado”, dijo ‘el King’.

Bravo, pero claro

El guardameta había dicho que no volvería a jugar en Chile, debido al maltrato verbal que muchos hinchas dan a las figuras de la Roja a su retorno, pero tampoco recibió ofertas tras finalizar su contrato con el Betis español.

“No tuve ninguna propuesta de ningún club en Chile”, aclaró Bravo y añadió: “A mí la crítica no me produce nada, sé que hay cosas no buenas. Tienes padres, hermanos”, comentó en medios chilenos.

En esa línea defendió a Vidal, quien es uno de los futbolistas que ha recibido insultos desde la grada.

“Arturo ganó todo en el fútbol, es lo mismo que pasa con Tiane, hay poca gente exitosa. Acá entra a un estadio y el rival lo quiere escupir, insultar, tirar una piedra. Eso no pasa en otros países”, aseguró en otra entrevista.

Sobre la guardameta Endler de la selección femenina chilena, que se retiró tras una polémica en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, añadió: “No puede estar fuera de la Selección. Por todo lo que hizo en Europa. Aunque no juegue, aporta. Estuvo sentada en los premios FIFA con los mejores del mundo. Entonces, ¿por qué la tenemos afuera?”, cerró.