“Podría ser el último partido que juego aquí”: Las declaraciones de Djokovic tras caer en semifinales de Roland Garros

En un espectacular partido, Jannik Sinner eliminó a Novak Djokovic en la semifinal de Roland Garros.

Visiblemente emocionado, el serbio se despidió del público en Francia, y luego en conferencia de prensa manifestó: “Podría ser el último partido que juego aquí, por eso fue más emotivo al final”.

Además, expresó que el ambiente fue increíble por el apoyo de los espectadores.

El serbio de 38 años comentó que si bien tiene ganas de volver a Roland Garros, no sabe si será capaz de hacerlo dentro de un año más, aunque confirmó que buscará conseguir un nuevo Grand Slam.

“Por ahora iré a Wimbledon, que es mi torneo favorito. Creo que puedo tener más opciones en otro Grand Slam, como Wimbledon o los de pista rápida”, dijo.

Respecto al duelo contra el italiano, reconoció que este fue superior y que “he jugado el mejor partido del torneo y me ha ganado, en los momentos importantes ha sacado su mejor juego. Tengo el sentimiento de que le he obligado a combatir, a que tuviera que esforzarse en cada punto”.

Paris, you have my gratitude. Thank you for your incredible support in a place that is very special to me 🇫🇷. Honestly some of the greatest support I’ve received in my career 🙏🏼. Bravo to Jannik. Merci to @rolandgarros. À bientôt. pic.twitter.com/TKRZl7SIDN

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 7, 2025