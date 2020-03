VIDEO RELACIONADO – ANFP decide postergar el fútbol por 15 días (02:18)

A través de su presidente José Luis Navarrete, Azul Azul comunicó que sus jugadores asumirán nuevas medidas debido a emergencia nacional por el coronavirus. En ese sentido, se le indicó que en el primer equipo de Universidad de Chile cada jugador entrenará desde sus hogares de manera individual.

La decisión se tomó tras confirmarse la suspensión por 14 días del campeonato nacional al conocerse el aumento exponencial de casos de contagios de COVID-19.

Tomando en cuenta el tiempo de inactividad que tendrán los futbolistas, y con la intención de mantener el estado físico competitivo, el timonel azul le entregó a sus jugadores un instructivo con una pauta de trabajo a seguir.

Lee también: Oficial: Se suspende todo el fútbol chileno

“Ya veníamos trabajando con la mente puesta en esta situación, pues la enfermedad avanzó muy rápido. Esa planificación incluye un trabajo especial e individualizado para cada futbolista, con pautas específicas técnico-físicas y nutricionales”, señaló Navarrete en conversación con CDF.

En relación a su continuidad al mando del club, Navarrete indicó que “lo que me ha pasado desde que estoy en la U es para escribir un libro. Todo esto ha requerido de una introspección. No creo que existan situaciones más difíciles que las que me han tocado enfrentar acá”, aseguró.

Finalmente, el directivo laico reveló que Diego Rivarola, embajador del club y emblema azul, se realizó el examen para detectar la presencia del coronavirus tras llegar de un viaje desde Estados Unidos, prueba que salió negativa.

Lee también: Lio Messi llama a quedarse en casa por el coronavirus: “Es el momento de ser responsables”

“Diego Rivarola tuvo que hacerse exámenes porque estaba de viaje en Nueva York que, como sabemos, es una zona crítica. Por eso tuvo que cumplir con los protocolos de cuarentena y pruebas”, apuntó.

Además, el dirigente informó que dos futbolistas de las divisiones inferiores, que son alumnos del Saint George’s, también dieron negativo en la muestra. En tanto, otros dos compañeros están en cuarentena por decisión de sus respectivos colegios.