U. de Chile vs. Alianza Lima: ¿A qué hora y por dónde ver la transmisión de la ida por cuartos de Sudamericana?

La ida se jugará el jueves 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva.

Universidad de Chile visitará a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el jueves 18 de septiembre, en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Para Chile, la transmisión será a través de Disney+ (Plan Premium con señal de ESPN). El compromiso está programado para las 21:30 horas de Chile (19:30 en Perú). Disney+ incorporó la oferta deportiva de ESPN para la región, por lo que los partidos del torneo se encuentran dentro de su parrilla.

El encuentro contará solo con público local debido a la sanción de la CONMEBOL tras los incidentes en la serie anterior, lo que impide la presencia de hinchas visitantes. La serie definirá a uno de los semifinalistas del certamen.

Detalles del partido

• Ida: Alianza Lima vs. Universidad de Chile

• Estadio: Alejandro Villanueva (Lima)

• Día y hora: jueves 18 de septiembre, 21:30 en Chile (19:30 en Perú)

• Transmisión en Chile: Disney+ (señal ESPN)

En el historial reciente a nivel internacional, ambos clubes se enfrentaron en 2010 por Copa Libertadores, con clasificación para los azules. El cruce de 2025 se presenta con alta expectación por el contexto deportivo y las restricciones de aforo impuestas por la organización.