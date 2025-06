“Vengo para ser campeón”: Trent Alexander-Arnold se presentó en el Madrid hablando en perfecto español

El lateral inglés fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid para la temporada 2025-2026. En su primer contacto con la prensa sorprendió con un fluido español, dejó claro su deseo de levantar títulos y anunció que usará el dorsal 12, en homenaje al legado de Marcelo.

Este jueves, el Real Madrid oficializó la presentación de su nueva incorporación estrella para la temporada 2025-2026: el lateral inglés Trent Alexander-Arnold, proveniente del Liverpool FC.

El defensor, que se formó en las divisiones inferiores del club de Anfield, inició su etapa en la Casa Blanca dejando claro su objetivo: “ser campeón”, según afirmó durante su presentación.

Lo que más sorprendió en la jornada fue el buen manejo del español mostrado por Alexander-Arnold, algo poco común en los primeros días de los jugadores británicos en LaLiga.

Él mismo explicó que lleva varios meses preparándose para este paso, no solo en lo futbolístico, sino también en lo cultural y comunicacional.

“Florentino Pérez estaba contento con el español que he conseguido hablar y creo que es un buen inicio, empezar con el pie derecho”, comentó ante la prensa, evidenciando su compromiso con el club y su entorno.

Además de su capacidad en el terreno de juego, el jugador dejó en claro que su decisión fue meditada: “Sabía que si dejaba el Liverpool, solo era para ir al Real Madrid. En un momento determinado tenía que tomar una decisión, y ha sido el momento adecuado”.

Durante el acto, también se reveló que utilizará el dorsal número 12, el mismo que durante años llevó el brasileño Marcelo, una de las leyendas recientes del club. En cuanto a su apellido, explicó que en la camiseta solo llevará su nombre de pila: “Trent”.

La razón es práctica, confesó: “Cuando viajo por Europa me doy cuenta de que el nombre es complicado. La gente me llama de muchas maneras y para aquí he pensado que había que hacerlo fácil”.