Este sábado, el reconocido jugador de fútbol americano, Tom Brady, anunció su retiro de la NFL tras disputar 22 temporadas y obtener siete títulos en el Super Bowl con los Patriots y Buccaneers.

Según confirmaron varias fuentes a ESPN, Brady habría decidido retirarse luego que el Tampa Bay Buccaneers quedara eliminado ante Los Angeles Rams en la ronda divisional de la liga de fútbol americano.

Lee también: LeBron James nuevamente será capitán: NBA revela los jugadores titulares del All-Star Game 2022

Además, señalaron a la cadena que su decisión se basó en varios factores, aunque el quarterback había mencionado durante la semana que era el momento de darle prioridad a su esposa, hijos y su salud.

“Mi esposa merece lo que necesita de mí como su esposo y mis hijos merecen lo que necesitan de mí como padre. Voy a pasar un tiempo con ellos y les daré lo que necesitan, porque realmente me han estado dando lo que necesito hacer durante los últimos seis meses, lo que amo hacer”, indicó en una entrevista con Jim Gray en el podcast Let’Go!.

El mariscal de 44 años se despedirá del profesionalismo tras haber obtenido en siete ocasiones el Super Bowl, siendo tres veces MVP de la NFL y 15 veces seleccionado al Pro Bowl.

Brady fue seleccionado en el puesto 199 en la sexta ronda del Draft de la NFL de 2000 por los New England Patriots y jugó 20 temporadas con el equipo, ganando seis títulos de Super Bowl.

Tras la temporada 2020, Brady firmó como jugador de agente libre con el Tampa Bay Buccaneers, donde jugó sus últimas dos temporadas y obtuvo su séptimo trofeo en el Super Bowl.

Lee también: Tenis: Barty se convirtió en la primera campeona local del Abierto de Australia desde 1978

En su carrera, el quarterback se retira como el número 1 en la historia de la NFL en pases completos (7.263), pases de touchdown (624), pases de yardas (84.520) y Super Bowl MVP (5).

La NFL tuiteó su agradecimiento el sábado, refiriéndose a Brady como GOAT (Iniciales de Greatest Of All Time o el más grande de todos los tiempos, en español), con el hashtag #ThankYouTom y una ilustración del mariscal de campo con sus anillos del Super Bowl. Otro tuit de la NFL decía: “Nadie lo hizo mejor”.

Nobody did it better. #ThankYouTom pic.twitter.com/TMjtMpjWBB

— NFL (@NFL) January 29, 2022