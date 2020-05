Una particular historia fue la que trajo el último capítulo de The Last Dance, el documental sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls que ha causado furor en todo el mundo.



Se llevaban a cabo las finales de 1998, entre el equipo de MJ y los Utah Jazz. La serie estaba a favor de los Bulls 2-1, donde en el último encuentro habían ganado por una diferencia de 42 puntos, algo difícil de ver en la NBA.

Al otro día de ese encuentro, Dennis Rodman, destacado integrante del hoy icónico plantel, no llegó al entrenamiento, algo que llamó la atención de la prensa. Al consultarle al entrenador Phil Jackson, este declaró no saber donde estaba su defensor estrella.

Lee también: “The Last Dance”: Lo que tienes que saber de la serie documental sobre Michael Jordan que todos aman

Conocida era su personalidad, por lo que no era extraño que se haya ido de fiesta y no llegara. Finalmente, se supo que el jugador había viajado para participar de una pelea de la WCW, junto a la reconocida superestrella de la lucha libre, Hulk Hogan.

Dennis Rodman would miss practice to appear on WCW Nitro! 😲

Get the story on @dennisrodman's time with WCW on @WWENetwork!#WWEUntold: Rodzilla Runs Wild streaming anytime on-demand:https://t.co/212pg6NiUO pic.twitter.com/xjEPLYsEu4

— WWE Network (@WWENetwork) May 18, 2020