El tenista chino Yibing Wu, que se ubica en el puesto 90° del Ranking ATP, preocupó a sus seguidores tras desplomarse en medio de un partido que disputaba contra el japonés Yosuke Watanuki (99°).

Mientras se alzaba por 4-1 en la primera manga del encuentro, Wu fue a buscar su toalla como de costumbre; sin embargo, en el trayecto perdió el equilibrio y pareció desmayarse ante el asombro del recogepelotas y el público presente.

El tenista terminó por arrodillarse y debió ser asistido por los funcionarios del torneo, quienes lo sostuvieron y le pusieron un quitasol encima.

El deportista no pudo recomponerse y tuvo que retirarse, cediéndole así la victoria Watanuki por default.

Las olas de calor han marcado fuertemente el desarrollo del ATP de Washington, que tuvo que disputarse bajo unos abrasadores 38 °C.

