El tenista kasajo Alexander Bublik tuvo un día de furia durante la primera jornada del ATP de Montepellier, en el partido contra el francés Grégoire Barrere, la estrella del tenis rompió tres raquetas de tenis contra el piso de la arena.

El jugador tardó cerca de 25 segundos en romper las tres raquetas luego de que se fuese a tie break (desempate) en el tercer set, al ver que se estaba quedando fuera del torneo.

Luego de su descontrolada acción recibió una pifiadera por parte del público asistente.

Bublik finalmente quedó eliminado tras perder contra el francés.

Esta no es la primera vez que el jugador comete este tipo de acciones. Sin ir más lejos, fue la semana pasada que visitó nuestro país para jugar la Copa Davis, en donde en un partido contra el chileno Nicolás Jarry también rompió sus raquetas.

El joven tenista en una entrevista con el periódico francés L’Equipe el año 2020, afirmó que odiaba el tenis con todo su corazón: “Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato”.