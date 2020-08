VIDEO RELACIONADO – Minsal confirma que quienes realicen deporte al aire libre pueden hacerlo sin mascarilla (03:20)

Tras confirmarse las bajas de estrellas como Rafael Nadal y Roger Federer, diferente fue lo que hizo Novak Jokovic, quien siguió otra dirección y afirmó que dirá presente en la competencia del US Open, que se iniciará el próximo 31 de agosto.

De esta forma, la organización norteamericana del magno evento tenístico tiene un respiro ya que podrán contar con el número uno del tenis masculino. La misma suerte corrieron los organizadores del Masters 1000 de Cincinnati, donde Nole también ratificó su presencia a partir del 20 de agosto.

El tenista de 33 años es ganador de 17 títulos de Grand Slam y, teniendo en cuenta que no estarán en el cuadro dos de sus grandes rivales en Nadal y Federer, las posibilidades de alcanzar un nuevo grande crecen para el serbio.

A través de sus redes sociales, Djokovic compartió su parecer ante la vuelta del tenis y su futura actuación en las competencias: “Estoy feliz de confirmar que participaré. No fue una decisión fácil de tomar con todos los obstáculos y desafíos, pero la perspectiva de competir de nuevo me emociona mucho”, expresó.

“Soy consciente de que esta vez será muy diferente con todos los protocolos y medidas de seguridad que se implementarán para proteger a los jugadores y a la gente de Nueva York”, enfatizó el balcánico.

Finalmente, el jugador se refirió a su estado de forma, tras el largo parón deportivo obligado por las cuarentenas: “He entrenado duro con mi equipo y he puesto en forma mi cuerpo, así que estoy preparado para adaptarme a las nuevas condiciones. He hecho todas las pruebas para asegurarme de que estoy completamente recuperado y estoy listo para volver a la pista totalmente comprometido con jugar mi mejor tenis”, aseguró.