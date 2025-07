“Tengo inversiones y van bien”: Ricardo Gareca revela el verdadero motivo de su regreso a Perú

El exentrenador de la selección peruana confesó que mantiene inversiones activas en el país y que su regreso no solo se explica por lo deportivo, sino también por motivos personales y económicos. “Siempre tengo razones para volver”, dijo.

El vínculo entre Ricardo Gareca y Perú va más allá del fútbol. El extécnico de la selección peruana confesó que mantiene inversiones activas en el país y que suele regresar con frecuencia, no necesariamente por razones deportivas.

En una entrevista en el programa de YouTube Doble Punta, el ‘Tigre’ aseguró que tiene diversos motivos para visitar Perú. “Perú siempre tengo motivos para ir. Tengo cuestiones personales, afectos, amigos, un montón de cosas… y también alguna inversión”, afirmó.

Ante la consulta del periodista Pedro García sobre si posee una propiedad, el entrenador fue claro: “No, tengo negocios, alguna inversión que he hecho a lo largo de los años. Va bien, gracias a Dios y la virgen”.

Durante sus más de siete años al mando de la ‘bicolor’, Gareca aseguró haber construido lazos sólidos con el país, al punto de declarar: “Yo tributo en Perú, tengo todo en regla, por supuesto”, bromeando incluso sobre que solo le faltaría obtener el DNI peruano.

¿Está pensando en retirarse?

Consultado por su continuidad como DT tras su reciente paso por la selección chilena, Gareca respondió: “Ahora me siento fuerte para dirigir. A veces te catalogan por la edad, pero me siento bien. No me he replanteado hasta cuándo voy a seguir”.

El estratega argentino, de 67 años, aclaró que no descarta nuevas oportunidades, aunque esperará algo que realmente lo motive. “En la medida que me salga algo que me guste, que yo vea que es para mí, me pongo a trabajar”.

¿Volvería a dirigir a Perú?

La pregunta inevitable no tardó en llegar: ¿volvería a dirigir a Perú en el futuro? “No es una puerta cerrada”, afirmó. “Siempre voy a Lima por cuestiones personales. No va a dejar de suceder nunca, por todo el aprecio y el cariño que me han dado”, cerró el ‘Flaco’.

Gareca, quien llevó a Perú al Mundial de Rusia 2018 tras 36 años de ausencia, mantiene así intacto su lazo con el país ‘incaico’, aunque por ahora su regreso estaría más ligado al ámbito privado que a una vuelta al banco de suplentes.