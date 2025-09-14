“Tengo dudas de que sea jugador profesional”: Hinchas de Colo Colo estallan contra figura en dura caída ante la U
Por CNN Chile
14.09.2025 / 17:03
Los albos, en el año de su centenario, se han visto ampliamente superado por la escuadra azul. Además, se sumó una tempranera expulsión de Sebastián Vegas que condicionó el partido del Popular.
Un partido para el olvido ha tenido Colo Colo en la final de la Supercopa contra Universidad de Chile.
En ese sentido, los hinchas del Cacique estallaron contra uno de sus jugadores por su desempeño en la final ante el clásico archirrival.
Se trata de Salomón Rodríguez, donde los dardos han apuntado a su mal rendimiento. De hecho, algunos plantearon dudas respecto al nivel de juego del delantero albo.