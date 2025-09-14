“Tengo dudas de que sea jugador profesional”: Hinchas de Colo Colo estallan contra figura en dura caída ante la U

Los albos, en el año de su centenario, se han visto ampliamente superado por la escuadra azul. Además, se sumó una tempranera expulsión de Sebastián Vegas que condicionó el partido del Popular.

Un partido para el olvido ha tenido Colo Colo en la final de la Supercopa contra Universidad de Chile.

Los albos, en el año de su centenario, se han visto ampliamente superado por la escuadra azul. Además, se sumó una tempranera expulsión de Sebastián Vegas que condicionó el partido del Popular.

En ese sentido, los hinchas del Cacique estallaron contra uno de sus jugadores por su desempeño en la final ante el clásico archirrival.

Se trata de Salomón Rodríguez, donde los dardos han apuntado a su mal rendimiento. De hecho, algunos plantearon dudas respecto al nivel de juego del delantero albo.

Existen weones malos y Salomón Rodríguez . Debería de dedicarse a otra cosa futbolista no #SuperCopa — G🅰️bo ♎ (@roch_qi) September 14, 2025

Salomon ni una pata pega el weon malo #VamosColoColo — Pedro Orostegui (@OrosteguiP) September 14, 2025

#VamosColoColo Salomón no sabe aguantar una pelota — LBurgos2025 (@LBurgos2025) September 14, 2025

Salomón Rodríguez no tiene movimientos de un futbolista profesional. Hasta pareciera que no sabe correr.#VamosColoColo — Waris (@War_iSnake) September 14, 2025