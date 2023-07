La organización de comités deportivos Panam Sports anunció el listado de los miembros que los representarán en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en octubre, en el que hacen presencia dos chilenos.

Estos deportistas cuentan con una larga trayectoria de competiciones, desde los Juegos Olímpicos y Panamericanos hasta Campeonatos del Mundo.

“Estas 11 superestrellas, que suman 15 medallas olímpicas, 41 mundiales y 14 preseas panamericanas, competirán en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 no solo representando a sus países, sino que a todo el continente americano como embajadores del Team Panam Sports. Mostrarán a millones que el deporte vive en todos nosotros mientras luchan por alcanzar la grandeza y demostrar que todos, con esfuerzo y dedicación, pueden convertirse en campeón”, indicó la organización a través de un comunicado.

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se llevarán a cabo desde el 20 de octubre al 5 de noviembre. Podrás ver la transmisión en vivo a través de Panam Sports Channel o en los canales de televisión que cuentan con los derechos.

¡Primeras Estrellas Olímpicas y Mundiales confirmadas para los Juegos Panamericanos! Con mucho orgullo presentamos al TEAM PANAM SPORTS 2023. Estas 11 estrellas suman 15 medallas olímpicas, 41 mundiales y 14 preseas panamericanas.Tú las podrás ver EN VIVO en @santiago2023oficial pic.twitter.com/pn7xT0gtnN — Panam Sports (@PanamSports) July 6, 2023

Revisa aquí el listado de deportistas:

Maggie Mac Neil (Natación-Canadá):

Campeona Olímpica en los 100 mts mariposa, medallista de plata en relevos 4×100 libres y bronce en relevos 4×100 combinados en los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, campeona mundial en Gwangju 2019 y 7 veces campeona mundial en piscina corta. Actualmente, es la poseedora del Récord Mundial de los 100 mts mariposa en piscina corta.

Rebeca Andrade (Gimnasia Artística – Brasil):

Campeona Olímpica en Salto y medallista de plata en all around en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Campeona mundial en salto en Kitakyushu 2021y en all around en Liverpool 2022.

Alejandra Orozco (Clavados – México)

Medallista de plata en 10 mts sincronizados en Juegos Olímpicos de Londres 2012 y 3 veces medallista de Juegos Panamericanos.

Daniel Dhers (Ciclismo BMX Freestyle- Venezuela):

Medallista de Plata en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Campeón Panamericano en Lima 2019 y 5 veces Campeón de los X Games.

Anderson Peters (Atletismo- Granada)

Doble Campeón Mundial del Lanzamiento de la Jabalina y Campeón Panamericano en Lima 2019.

Agustina Albertario (Hockey – Argentina):

Medallista de plata en Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en Mundial de Terrassa 2022. Campeona Panamericana en Lima 2019 y plata en Toronto 2015.

Marileidy Paulino (Atletismo- República Dominicana):

Medallista de plata Olímpica en los 400 mts planos y en los relevos 4×400 mixtos en Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Campeona de la Diamond League 2022 y Campeona Mundial en relevos 4×400 mts mixtos en Eugene 2022 y medallista de plata mundial en 400 mts planos.

Ángelo Caro (Skateboarding- Perú):

Diploma Olímpico con un 5to lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Campeón de la Urban World Series España 2022 y medallista de plata en Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.

Mijaín López (Lucha – Cuba):

Es el deportista cubano más destacado de la historia. Cuatro veces campeón olímpico, cinco veces Campeón Mundial y medallista de oro en los últimos 5 Juegos Panamericanos.

Marco y Esteban Grimalt (Voleibol Playa – Chile)

Top 8 del Ranking mundial. Campeones en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y de los Juegos Suramericanos Asunción 2022.