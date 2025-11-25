Deportes juegos bolivarianos

Team Chile suma 22 medallas en los Juegos Bolivarianos: Revisa la programación para hoy

Por CNN Chile

25.11.2025 / 10:01

Los deportistas nacionales se ubican en el cuarto lugar del medallero.

El Team Chile continúa ganando medallas en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima.

El campeonato deportivo comenzó el sábado pasado y los deportistas nacionales han obtenido destacadas participaciones.

Hasta el momento, Chile se ubica en el cuarto lugar del medallero, con 7 preseas de oro, 9 de plata y 6 de bronce, sumando 22 en total.

Se encuentra detrás de Colombia (67), Venezuela (61) y Ecuador (29).

Medallero de los Juegos Bolivarianos 2025

Una de las medallas más significativas fue la de Kristel Köbrich, la histórica nadadora chilena que esta semana obtuvo el primer oro para el Team Chile tras remontar desde el tercer lugar en los 800 metros libres.

Para este martes 25 de noviembre -cuarto día de competencias- la programación comienza a partir de las 11:00 horas con el tiro.

Las competencias son transmitidas por Chilevisión, CDO, Zapping y OBEDO vía YouTube.

Revisa la programación para esta jornada a continuación:

