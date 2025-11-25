Team Chile suma 22 medallas en los Juegos Bolivarianos: Revisa la programación para hoy

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Los deportistas nacionales se ubican en el cuarto lugar del medallero.
El Team Chile continúa ganando medallas en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima.
El campeonato deportivo comenzó el sábado pasado y los deportistas nacionales han obtenido destacadas participaciones.
Hasta el momento, Chile se ubica en el cuarto lugar del medallero, con 7 preseas de oro, 9 de plata y 6 de bronce, sumando 22 en total.
Se encuentra detrás de Colombia (67), Venezuela (61) y Ecuador (29).
Una de las medallas más significativas fue la de Kristel Köbrich, la histórica nadadora chilena que esta semana obtuvo el primer oro para el Team Chile tras remontar desde el tercer lugar en los 800 metros libres.
¡ÍDOLAAA ETERNAAA! 😍🥇👸🏽
Nuestra histórica y queridísima Kristel Köbrich 🏊♀️ 😍 logró el primer oro 🥇 para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 🇵🇪, tras imponerse en los 800 metros libres.
Nuestra eteeerna nadadora remontó desde el tercer lugar para… pic.twitter.com/gT4WmWkmak
— Team Chile (@TeamChile_COCH) November 23, 2025
Para este martes 25 de noviembre -cuarto día de competencias- la programación comienza a partir de las 11:00 horas con el tiro.
Las competencias son transmitidas por Chilevisión, CDO, Zapping y OBEDO vía YouTube.
Revisa la programación para esta jornada a continuación:
¡VAAAAAMOS CHILE! 🇨🇱😎💪
Les dejamos la programación (hora Chile) del Team Chile 🇨🇱 en el cuarto día de competencias en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 🇨🇱.
Transmiten 📺: CDO / CHV / Zapping y ODEBO (Youtube). Chequeen los horarios 🤓.
Importante ‼️🚨🚩
-Los… pic.twitter.com/tVZdPBrkty
— Team Chile (@TeamChile_COCH) November 25, 2025
